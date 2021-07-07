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7 июля исполняется 139 лет со дня рождения Янки Купалы
Янка Купала, рожденный на Купалье! В дни древнего обрядового праздника на свет появился и один из самых выдающихся поэтов нашей страны. Позже он сам описал этот момент в своем знаменитом произведении "Як на свет радзіўся Янка", которому в 2021-м исполнится 100 лет. Совпадение с Купальем и послужило поводом для выбора псевдониманародного поэта Беларуси. Его творчество сравнивают с лучшими образцами мировой литературы, а на стихи до сих пор пишут музыку. Сегодня исполняется 139 лет со дня рождения Янки Купалы, и в 11 часов пройдет возложение цветов к памятнику писателю в одноименном парке. 10 июля литературный музей поэта приглашает отметить знаковую дату на его малой родине - в Вязынке.
Парк в центре Минска носит имя Янки Купалы с 1972 года прошлого века. Именно тогда в нем появился памятник народному поэту. Над монументальным изваянием работали лучшие скульпторы и архитекторы Беларуси. Одного из них не стало 3 июля. С народным художником Львом Гумилевским простились накануне.
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