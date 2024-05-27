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7 июня сборная Беларуси по футболу проведет домашний международный товарищеский матч против сборной России
Грандиозное футбольное событие 7 июня состоится на Национальном стадионе "Динамо" в Минске.
Федерация футбола и Министерство спорта и туризма Беларуси сделают все возможное, чтобы праздник запомнился для зрителей. Сборная нашей страны проведет домашний международный товарищеский матч против сборной России, которая намерена привезти в Минск свой сильнейший состав.
27 мая в Доме футбола на специальной пресс-конференции объявили, что создана специальная рабочая группа по организации поединка и мероприятий вокруг него. Общую организацию постараются приравнять к самым крупным футбольным событиям калибра финалов Лиги чемпионов, а безопасность сделать образцовой. Билеты на международный футбольный матч Беларусь - Россия уже есть в продаже.
Конечно, мы хотим видеть в нашей стране международных партнеров. Надеемся, что у них получится приехать и поучаствовать в этом матче. И, безусловно, всем хочется показать, что на территории нашей страны можно свободно организовывать большие матчи.
"Хотелось бы, чтобы пришло как можно больше зрителей, потому что матч домашний, что позволяет прийти и посмотреть на хороший футбол и поболеть за команду", - отметил капитан сборной Беларуси по футболу Сергей Политевич.
Отметим, что матч Беларусь - Россия станет первым в Минске для испанского тренера Карлоса Алоса Феррера и этапом подготовки к поединкам Лиги наций, которая стартует в сентябре.
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