7 июня сборная Беларуси по футболу проведет домашний международный товарищеский матч против сборной России

Конечно, мы хотим видеть в нашей стране международных партнеров. Надеемся, что у них получится приехать и поучаствовать в этом матче. И, безусловно, всем хочется показать, что на территории нашей страны можно свободно организовывать большие матчи.

Андрей Василевич, первый зампредседателя Белорусской федерации футбола