7 лайфхаков со скотчем, которые станут открытием для многих

Как можно использовать липкий помощник? Есть 7 лайфхаков по использованию скотча, которые здорово упростят жизнь, пишут Белновости.







Мелкие стекла

Если разбилась тарелка, а мелкие осколки разлетелись по ковру или дивану. В этом случае можно применять следующую хитрость: нужно взять широкий скотч и пройтись им по всей поверхности. Клейкая сторона соберет на себе все мелкие осколки.

Чистка от шерсти

Если дома есть котик или собака, каждый человек сталкивается с большим количеством шерсти. Одно из самых простых решений - это клейкая лента.Она соберет на своей поверхности шерсть за несколько минут. Чтобы повысить эффективность сбора, скотч можно обмотать на пластиковую бутылку.

Трафарет для декора

Постоянно покупать готовые трафареты для декора нелогично. В этом случае можно использовать обычный скотч.Данный способ требует затрат по времени, однако по итогу можно получить уникальный трафарет. Есть следующая инструкция по его созданию:

Нужно найти узор в интернете и распечатать его. Конечно, узор можно нарисовать и своими руками, но в большинстве случаев логично использовать готовые решения.

Весь листочек с узором проклеивается.

Канцелярским ножом необходимо аккуратно сделать узор.

С первого раза создать отличный трафарет не так легко. Если скопить опыт, то результат будет радовать. Важно совершенствовать свои навыки, тогда все получится.



Собрать все провода

Скотчем можно собрать все провода и закрепить. Подобный прием можно использовать только для проводов из техники, у которых целостная изоляция.Силовые кабеля таким способом закреплять недопустимо. Отличной заменой скотча в этом случае выступают обычные пластиковые хомуты.

Избавиться от липких следов

Избавиться от этикеток и других липких следов не так просто. Большинство людей сразу берут моющее средство и прикладывают немало усилий. А зачем усложнять себе жизнь? В большинстве случаев проще взять обычный скотч. Как показывает практика, 5 попыток хватает, чтобы избавиться от следов клея.

Замена пластыря

Если обувь натерла ноги, многие удивятся, но обычный скотч может стать отличной альтернативой. А чтобы он стал мягким, можно положить небольшой кусок ваты. Скотч может стать отличной заменой, поэтому такой прием есть смысл брать на вооружение.

Сбор ртути

Если разбился ртутный градусник, следует действовать незамедлительно, но максимально осторожно.Ртуть недопустимо собирать пылесосом, веником или голыми руками. Специалисты для сбора ртути рекомендуют использовать обычный скотч. Перед сбором необходимо надеть резиновые перчатки и действовать аккуратно.

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