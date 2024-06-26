7 лесных пожаров ликвидировали за сутки в Беларуси

В Беларуси за сутки ликвидированы семь лесных пожаров, пишет БЕЛТА со ссылкой напресс-службу МЧС.



"По оперативным данным с 6:00 25 июня до 6:00 26-го ликвидированы семь лесных пожаров на общей площади 1,205 га и один пожар травы и кустарников на площади 0,001 га", - рассказали в пресс-службе.



Кроме того, за сутки произошли восемь чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Уничтожены два и повреждены три строения.



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