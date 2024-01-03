7 малышей появились на свет в Бресте 1 января

Самый, скажем, маловесный ребенок - 2 720 и самый тяжелый - 3 900. С удовольствием их поздравляю с этим праздником, с этим счастьем, потому что дети - это счастье. Семья - это счастье. Семья может быть полноценной только тогда, когда там есть дети.

Александр Приходько, заместитель главврача Брестского областного роддома