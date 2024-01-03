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7 малышей появились на свет в Бресте 1 января
7 малышей (4 девочки и 3 мальчика) появились на свет в Бресте 1 января. Для некоторых мамочек это событие стало сюрпризом. Ведь встречать Новый год они планировали дома. Зато теперь в их семьях 1 января - двойной праздник.
Самый, скажем, маловесный ребенок - 2 720 и самый тяжелый - 3 900. С удовольствием их поздравляю с этим праздником, с этим счастьем, потому что дети - это счастье. Семья - это счастье. Семья может быть полноценной только тогда, когда там есть дети.
В прошлом году здесь появились на свет 64 двойни.
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