7 мая - День работников радио, телевидения и связи

Журналистика меняется, она стала острее, оперативнее, агрессивнее и более авторской, отвечает запросам изменений, которые происходят вокруг нас. Мы следовали классическим канонам, не реагируя на вызовы. Это привело к тому, что мы за два года все это наверстывали в усиленном режиме.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси