7 мая - День работников радио, телевидения и связи

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7 мая журналисты теле- и радиовещания отмечают свой профессиональный праздник. Мастеров микрофона и камер поздравил глава государства.
За последние годы белорусская журналистика сделала весомый прорыв в развитии. Сегодня информация доступна на различных платформах коммуникации, а способы ее подачи все чаще обретают авторский окрас. В борьбу с оппонентами и фейками, которыми сегодня пытаются заполонить сознание людей, вступило немало молодых журналистов, в том числе отстаивая гражданскую позицию и в аккаунтах социальных сетей.
Журналистика меняется, она стала острее, оперативнее, агрессивнее и более авторской, отвечает запросам изменений, которые происходят вокруг нас. Мы следовали классическим канонам, не реагируя на вызовы. Это привело к тому, что мы за два года все это наверстывали в усиленном режиме.
На протяжении всего дня в коротких роликах знакомили вас с нашей командой. Штат профессионалов от редактора до гримера ежедневно - 24 на 7 - оперативно и четко делает свою работу. Среди них и самый опытный шеф новостей - Алла Рижкевич. В АТН Алла Федоровна с момента его основания.