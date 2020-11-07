7 Ноября 1917 года глазами художников

События 7 Ноября 1917 года нашли отражение в творчестве практически каждого народного художника Беларуси. Целое собрание произведений известных мастеров на тему Октябрьской революции хранится в фондах Национального художественного музея. Мастер кисти Анатолий Шибнев неоднократно обращался к событию, перевернувшему ход истории. К одному из юбилеев памятной даты он приурочил картину "Революционные дни в Минске".

