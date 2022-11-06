Добрая традиция: 7 Ноября - время подарков

Официальный статус государственного праздника в Беларуси День Октябрьской революции получил в 1998 году. Указом Президента еще на этапе становления страна закрепила четкую позицию, которой придерживается и сегодня: мы храним историю, ценим достижения поколений и чтим традиции.

Ученые же и политики и сегодня не дают однозначной оценки событиям Октябрьской революции. Кто-то трактует ее как катастрофу, которая привела к Гражданской войне. Другие называют важным шагом на пути к прогрессу. Так или иначе - это наша история. Празднуем каждый год. В красный день календаря все меньше транспарантов, а больше трудовых подарков. Новые объекты в медицине, спорте, образовании - это всегда то, что нужно людям. Репортаж Юлии Алферовой.

7 Ноября, пожалуй, самый урожайный праздник, если мерить объемами того, что делают в канун и для людей. В год красных ленточек с новым и обновленным перерезают по несколько десятков. Сколько с 1998-го, когда празднуем 7 Ноября на государственном уровне, и вовсе не сосчитаешь.

К прошлогоднему ноябрю Могилевская областная больница стала шире на два корпуса. Новостройки объединили в кардиологический центр. Операции на сердце стали проводить в два раза чаще, время ожидания сократилось с полутора лет до 3 месяцев.





Двумя годами ранее новоселье отмечали и медики под Минском. Планировали, что пансионат при РНПЦ онкологии и радиологии в Боровлянах разместит пациентов, что на амбулаторном лечении или родственников, а еще врачей зарубежных, которые приезжают за нашим опытом. А что сейчас?

Объект, безусловно, востребован, мало того, гордость наша, особенно, когда к нам приезжают наши коллеги из других стран - из Москвы, из России, из Азербайджана. Мы всегда первое, что показываем, помимо центра, это наш пансионат. Удалось сохранить цены настолько демократичные, что нам даже обидно, что люди пытаются там где-то снимать квартиры. Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова

Тогда новую обертку получило и отделение платных услуг. Там часто лечат пациентов из Прибалтики, России, Казахстана. И кто бы что ни говорил про падение экспорта медуслуг, здесь платные палаты под завязку.

То, что есть в Европе, все есть у нас, только у нас еще есть славянское радушие. Татьяна Иваницкая, заведующая отделением РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова

И за добро отвечают добром или прибавкой в демографию. Три новеньких общежития для медиков - решили жилищный вопрос больше, чем трем сотням семей.

У нас было двое детей, жили на съемной квартире долгое время, а с приобретением дополнительных квадратных метров улучшился и демографический вопрос: появился третий ребенок. Мы безумно рады и счастливы.

Развитие детей - отдельная история. Тут, как говорится, под любой запрос. Такой был в Могилеве на площадку для занятий гимнастикой - в 2010-м открыли новенький с самым современным оснащением.

Художественная и спортивная гимнастика, акробатика, прыжки на батуте, на акробатической дорожке. Залы дворца всегда заняты. Ведь он стал еще и центром отдыха горожан. Шутка ли, до 10 тысяч посещений в месяц.

Наши девочки выезжают на республиканские соревнования по всей Беларуси. Мы ездим в Россию, где нас с радостью принимают, потому что у нас сильный уровень подготовки и достойно представляем нашу страну.

Кольцевая дорога МКАД, реконструкция моста через Припять в Житковичском районе - обновляют к праздничному ноябрю не только наземные магистрали. Это кадры 1997-го. Подарок для минчан - "Автозаводская" станция метро. В 2001 открыли целый участок от "Автозаводской" до "Могилевской". Через 4 года подземка расширилась от "Кунцевщины" до "Каменной горки". В 2012-м дали старт работе еще трех по синей ветке. А в 2020-м запустили и зеленую.

Пока на зеленой ветке 4 остановки, пока перевозят по 15 тысяч пассажиров в день. По меркам подземной перевозки, это немного, но с другой стороны, это 15 тысяч человек в день, которые добираются быстрее, еще и в комфорте.

Комфортнее стало и в совсем небольших населенных пунктах. В 2003-м в дома Житковичей и Петрикова запустили голубое топливо.

Именно в ноябрьские дни Беларусь получила и статус ядерной державы, который дает импульс для развития многих отраслей экономики. 7 Ноября 2020-го глава государства дал старт работе атомной электростанции.





Своя энергия - значит больше электротранспорта, новых электроемких производств, инновационных направлений в науке и образовании. А после запуска второго энергоблока АЭС страна сможет замещать 4,5 миллиарда кубометров газа в год. И он уже на этапе пусконаладки.