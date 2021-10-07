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С. Волчков выступит с сольным концертом в Минске и примет участие в программе "Скажинемолчи"

Баритон, покоривший многомиллионную аудиторию, вернулся в Минск. Правда, всего на два дня. Сергей Волчков дает сегодня сольный концерт во Дворце Республики. "Нетленка" из репертуара уроженца Быхова под живоесопровождение Президентского оркестра Беларуси. Его голос стал первым в крупнейшем вокальном телешоу России. Всего же Волчков дал более трехсот концертов, и уже послезавтра марафон выступлений на знаменитой сцене Кремля.

Сергей Волчков в программе "Скажинемолчи"

8 октября на "Беларусь 1" - эксклюзивное интервью Сергея Волчкова программе "Скажинемолчи". Тайны закулисья российских шоу, бесплатное продюсирование молодых артистов и домашний статус "редкого папы" - обо всем этомв пятницу в 10:50.

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