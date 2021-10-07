С. Волчков выступит с сольным концертом в Минске и примет участие в программе "Скажинемолчи"

Баритон, покоривший многомиллионную аудиторию, вернулся в Минск. Правда, всего на два дня. Сергей Волчков дает сегодня сольный концерт во Дворце Республики. "Нетленка" из репертуара уроженца Быхова под живоесопровождение Президентского оркестра Беларуси. Его голос стал первым в крупнейшем вокальном телешоу России. Всего же Волчков дал более трехсот концертов, и уже послезавтра марафон выступлений на знаменитой сцене Кремля.