7 признаков долголетия человека. А какие из них вы найдете у себя?

Оказывается, на теле у человека есть определенные особенности, указывающие на продолжительность его жизни. Эти знаки скрываются в местах, где никто бы и не подумал искать признаки долголетия. Однако именно там и прячутся "зашифрованные послания".

Подойдите к зеркалу и рассмотрите себя, пользуясь нашими подсказками. Чем больше признаков вы найдете, тем выше шансы оказаться одним из долгожителей.

2. Много родинок

4. Большие уши с крупными мочками

Исторически отмечено, что у людей, проживших более 90 лет, встречаются уши особенного строения: крупные размеры ушных раковин, немного удлиненная и утолщенная мочка (около 7 см) и слегка выпирающий гребень противозавитка.

5. Губной желобок

Заострить внимание стоит на губном желобке, особенно если он глубокий. Это хорошо. Губной желобок - это вертикальное углубление на коже между основанием носовой перегородки и верхней губой. Если его длина чуть больше, чем длина среднего сустава среднего пальца руки, то это признак долголетия. Китайская медицина считает, что длина желобка связана со здоровьем эндокринной и репродуктивной систем.

6. Цвет глаз и волос

Удивительно, но большая часть людей, проживших более 100 лет, обладала черным и темно-каштановым цветом волос, а глаза были преимущественно карие. Рост тоже имеет значение, средние показатели - от 166 см.

7. Полноватые щеки

