3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
7 признаков долголетия человека. А какие из них вы найдете у себя?
Оказывается, на теле у человека есть определенные особенности, указывающие на продолжительность его жизни. Эти знаки скрываются в местах, где никто бы и не подумал искать признаки долголетия. Однако именно там и прячутся "зашифрованные послания".
Подойдите к зеркалу и рассмотрите себя, пользуясь нашими подсказками. Чем больше признаков вы найдете, тем выше шансы оказаться одним из долгожителей.
2. Много родинок
4. Большие уши с крупными мочками
Исторически отмечено, что у людей, проживших более 90 лет, встречаются уши особенного строения: крупные размеры ушных раковин, немного удлиненная и утолщенная мочка (около 7 см) и слегка выпирающий гребень противозавитка.
5. Губной желобок
Заострить внимание стоит на губном желобке, особенно если он глубокий. Это хорошо. Губной желобок - это вертикальное углубление на коже между основанием носовой перегородки и верхней губой. Если его длина чуть больше, чем длина среднего сустава среднего пальца руки, то это признак долголетия. Китайская медицина считает, что длина желобка связана со здоровьем эндокринной и репродуктивной систем.
6. Цвет глаз и волос
Удивительно, но большая часть людей, проживших более 100 лет, обладала черным и темно-каштановым цветом волос, а глаза были преимущественно карие. Рост тоже имеет значение, средние показатели - от 166 см.
7. Полноватые щеки
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все