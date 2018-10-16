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7 тысяч человек готовы поучаствовать в акции и навести порядок в лесах Минской области

Хорошая погода в этом году способствует и добрым делам. 7 тысяч человек готовы поучаствовать в акции и навести порядок в лесах Минской области. Внимание уделят и воинским памятникам, мемориальным комплексам - благоустроят 350 объектов. К тому же для участников проведут и фотоконкурс. В прошлом году к акции присоединились 35 тысяч белорусов.

Ежегодно лесхозы области направляют значительные средства на наведение порядка в лесах. Только в первом полугодии на содержание лесов в надлежащем состоянии было направленно 53 миллиона рублей.

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