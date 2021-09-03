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7 тысяч километров по знаковым местам Беларуси: 118 населенных пунктов объединит автопробег "Символ единства"

Семь тысяч километров по знаковым местам Беларуси: 118 населенных пунктов объединит автопробег "Символ единства". Масштабная патриотическая акция стартовала сегодня от западной границы: отправной точкой стала легендарная Брестская крепость. Символ проекта - зерно, собранное на полях аграриями. Все регионы внесут вклад в общий каравай, который испекут ко Дню единства, 17 сентября. Из Бреста машины отправились в Малориту и Кобрин. Колонна автомобилистов растянулась на 4 километра. На каждой остановке участники пробега знакомятся с местными достопримечательностями и памятными местами. Встречаются со школьниками и возлагают цветы к мемориалам.

Детям 8 и 12 лет. Воспитываю их в духе патриотизма, чтобы в них эта искра была с самого детства.
Александр Ларьков, участник автопробега "Символ единства"
Я жду чего-то необычного. Для меня это будет очень интересно, потому что я поеду в первый раз, какие-то новые впечатления будут для меня, открытия!
Ульяна Ларькова, участница автопробега "Символ единства"
Наша цель - проехать по всем районным центрам Беларуси. Показать, какая наша страна замечательная, красивая, какие в ней живут добрые люди. Все с воодушевлением восприняли идею, приехали из различных точек Брестской области, и даже Витебской, в Брест, чтобы поддержать эту акцию.
Сергей Рачковский и Анна Харута - руководители РОО "Патриоты Беларуси", организаторы автопробега "Символ единства"

За почти две недели автопробег объединит все области Беларуси. О том, как прошел первый день большого путешествия, смотрите в "Панораме" в 21:00.

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