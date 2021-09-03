7 тысяч километров по знаковым местам Беларуси: 118 населенных пунктов объединит автопробег "Символ единства"

Наша цель - проехать по всем районным центрам Беларуси. Показать, какая наша страна замечательная, красивая, какие в ней живут добрые люди. Все с воодушевлением восприняли идею, приехали из различных точек Брестской области, и даже Витебской, в Брест, чтобы поддержать эту акцию.

Сергей Рачковский и Анна Харута - руководители РОО "Патриоты Беларуси", организаторы автопробега "Символ единства"