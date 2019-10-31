3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
7-й "Кастрычніцкі эканамічны форум" стартовал в Минске
Час назад в Минске стартовал 7-й "Кастрычніцкі эканамічны форум". Он собрал представителей делового сообщества, органов госуправления и мировых экспертов. Там сейчас работает наш корреспондент Антон Малюта.
Этот двухдневный диалог - традиционный в осеннем календаре деловых событий. Здесь говорят о глобальной торговле и развитии белорусской экономики в условиях мирового рынка. Над чем еще предстоит работать, как улучшить условия для ведения бизнеса, в том числе в регионах, и как открыть новые возможности для нашего экспорта - это будут обсуждать представители власти, частного сектора и международных организаций.
О том, что диалог получится и станет результативным, говорит представительный список участников. Среди них первый вице-премьер Александр Турчин - именно он отвечает в правительстве за экономику, бизнес и торговлю, и главный экономист ВТО, возможно, сегодня журналистам удастся получить свежую информацию о переговорах по вступлению нашей страны в это объединение. Представители Всемирного банка, ООН и других организаций также примут участие в дискуссиях. Первые гости стали прибывать за час до официального открытия, чтобы пообщаться в неформальной обстановке. В кулуарах форума нам удалось записать несколько комментариев.
Еще больше комментариев экспертов - сегодня в "Панораме". Отметим, что программа форума действительно насыщенная. До конца дня здесь еще успеют обсудить таргетирование инфляции и устойчивость национальной валюты - эта тема как раз к ее 25-летию. В завтрашней повестке белорусский экспорт, улучшение системы социальной защиты и масштабная дискуссия о том, как предстоит меняться белорусской экономике. Среди участников министры экономики и финансов, а значит, все предложения белорусского бизнеса властями точно будут услышаны.
Президент
Все
Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
Политика
Все
Общество
Все
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
"Самая красивая на свете". Современная школа открылась в Осиповичах
Беляев: Сегодняшний студент журфака - амбициозный молодой человек, который знает, чего хочет
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
В мире
Все
Вулин: Мы сейчас ближе к ядерному столкновению, чем во времена Холодной войны
Партия социалистов Молдовы назвала Майю Санду нелегитимным президентом
А вдруг шпионы?! В Литве решили почистить ряды армии от жителей страны с двойным гражданством
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,6 - есть пострадавшие
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов