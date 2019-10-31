7-й "Кастрычніцкі эканамічны форум" стартовал в Минске

Час назад в Минске стартовал 7-й "Кастрычніцкі эканамічны форум". Он собрал представителей делового сообщества, органов госуправления и мировых экспертов. Там сейчас работает наш корреспондент Антон Малюта.



Этот двухдневный диалог - традиционный в осеннем календаре деловых событий. Здесь говорят о глобальной торговле и развитии белорусской экономики в условиях мирового рынка. Над чем еще предстоит работать, как улучшить условия для ведения бизнеса, в том числе в регионах, и как открыть новые возможности для нашего экспорта - это будут обсуждать представители власти, частного сектора и международных организаций.



О том, что диалог получится и станет результативным, говорит представительный список участников. Среди них первый вице-премьер Александр Турчин - именно он отвечает в правительстве за экономику, бизнес и торговлю, и главный экономист ВТО, возможно, сегодня журналистам удастся получить свежую информацию о переговорах по вступлению нашей страны в это объединение. Представители Всемирного банка, ООН и других организаций также примут участие в дискуссиях. Первые гости стали прибывать за час до официального открытия, чтобы пообщаться в неформальной обстановке. В кулуарах форума нам удалось записать несколько комментариев.



Еще больше комментариев экспертов - сегодня в "Панораме". Отметим, что программа форума действительно насыщенная. До конца дня здесь еще успеют обсудить таргетирование инфляции и устойчивость национальной валюты - эта тема как раз к ее 25-летию. В завтрашней повестке белорусский экспорт, улучшение системы социальной защиты и масштабная дискуссия о том, как предстоит меняться белорусской экономике. Среди участников министры экономики и финансов, а значит, все предложения белорусского бизнеса властями точно будут услышаны.



