7 женщин и 23 мужчины получили шанс вернуться к нормальной жизни, к семье и работе - комментарий Генпрокуратуры по указу Лукашенко о помиловании

Были изучены все имеющиеся материалы, в том числе и уголовных дел, материалы, связанные с поведением в местах лишения свободы этих лиц. Членами комиссии учитывались иные обстоятельства: возраст, чистосердечное раскаяние, заверение этих лиц в том, что они в дальнейшем будут неукоснительно соблюдать законы нашей страны, состояние их здоровья и другие обстоятельства. Мы учли тот факт, что все эти лица не совершали насильственных преступлений против представителей власти. Они были осуждены в основном за оскорбление и клевету в интернет-пространстве.

Андрей Швед, Генеральный прокурор Беларуси