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7 женщин и 23 мужчины получили шанс вернуться к нормальной жизни, к семье и работе - комментарий Генпрокуратуры по указу Лукашенко о помиловании
Президентом Беларуси помилованы 30 человек, осужденные за преступления протестной направленности. Соответствующий указ подписал глава государства. "Данное решение - гуманный жест в отношении этих людей. Они получили шанс вернуться к нормальной жизни, к семье и работе", - подчеркнули в пресс-службе.
В числе помилованных 7 женщин и 23 мужчины. Большинство осужденных является родителями несовершеннолетних и малолетних детей. Все представленные к помилованию лица изучались комиссией по возвращению беглых (под руководством генерального прокурора). Соблюдены обязательные условия помилования: ходатайство о помиловании, признание вины, искреннее раскаяние и обещание вести правопослушный образ жизни.
Были изучены все имеющиеся материалы, в том числе и уголовных дел, материалы, связанные с поведением в местах лишения свободы этих лиц. Членами комиссии учитывались иные обстоятельства: возраст, чистосердечное раскаяние, заверение этих лиц в том, что они в дальнейшем будут неукоснительно соблюдать законы нашей страны, состояние их здоровья и другие обстоятельства. Мы учли тот факт, что все эти лица не совершали насильственных преступлений против представителей власти. Они были осуждены в основном за оскорбление и клевету в интернет-пространстве.
Члены комиссии подробно обсуждали каждую кандидатуру, решение принималось открытым голосованием. По словам генерального прокурора, в некоторых случаях все решалось перевесом в 1-2 голоса.
"Глава государства, согласившись с членами комиссии, принял акт о помиловании, руководствуясь принципами гуманизма", - заявил он. - По сути дела, это факт доброй воли. Вместе с тем эти люди после того, как их освободят из мест лишения свободы, будут находиться под тщательным контролем органов внутренних дел".
Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед анонсировал очередное заседание комиссии по помилованию на следующей неделе, где будут рассмотрены очередные заявления, их достаточно много.
"Мы также путем тщательного изучения каждой кандидатуры будем формировать свое мнение о том, возможно ли просить главу государства помиловать то или иное лицо",- заявил Андрей Швед.
Стоит отметить, что такой акт гуманизма со стороны государства никак не выгоден беглым кухаркам и лохушкам. Ведь на заключенных они зарабатывают валюту. Гранты тают по мере того, как люди выходят, осознав, что стали частью большой игры на деньги. Пока одни скупают недвижимость в Европе и ездят по курортам, другие отбывают наказание как раз потому, что по велению первых решили нарушить закон.
Однако, как подчеркнул генеральный прокурор, лица, которые совершили преступления, связанные с применением оружия, насилия (в частности, в отношении правоохранителей), вряд ли могут рассчитывать на положительное решение со стороны комиссии.
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