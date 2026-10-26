8 ноября пройдет юбилейный чемпионат по колке дров

Уже 8 ноября осень разогреет по-настоящему. Берег водохранилища "Вяча" превратится в настоящую спортивную арену. Здесь пройдет юбилейный чемпионат по колке дров.

В программе: спортивный поединок между представителями медиасферы, командные эстафеты, широкий ассортимент блюд белорусской кухни с дегустацией, выступления артистов и, конечно, семейные активности.

Участников ждут подарки, а победителей - суперпризы. Подать заявку на электронную почту pressa@minsk-region.gov.by можно до 19 часов 3 ноября.

Представители Белтелерадиокомпании уже готовятся к соревнованиям. Вход на чемпионат свободный.