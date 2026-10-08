8 октября в прокат выйдет белорусский анимационный сериал "Волчок"

8 октября в минском кинотеатре "Пионер" состоится премьерный показ нового национального анимационного фильма "Волчок". Главный герой этой истории - юный волчонок, который умеет раскручиваться как юла и мгновенно перемещаться в пространстве, чтобы помогать своим друзьям.

Зрителей ждут 12 увлекательных 5-минутных серий. Главного героя озвучил российский актер Даниэль Миньков, чей голос отлично знаком зрителям по роли Дим-Димыча в "Фиксиках". Сразу троих персонажей озвучила популярная белорусская телеведущая Елена Спиридович.

С этого же дня показы мультфильма стартуют и в регионах Беларуси.