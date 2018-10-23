800 новых парковочных мест появятся в столице до конца года

Об этом сегодня сообщил главный инженер предприятия "Гаражи, автостоянки и парковки" Петр Прудников. С 3 декабря водителям придется платить за стоянку на некоторых участках по улице Коллекторной, а также Бобруйской, Академической, Сурганова и Энгельса. Стоимость парковки в центре города пока не изменится.