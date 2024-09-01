800 тыс. белорусов получат прибавку к зарплате с 1 сентября

Произведено очередное повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты.

Решением правительства размер базовой ставки с 1 сентября составит Br253. В текущем году это уже второе повышение базовой ставки, которое затронет всех работников бюджетной сферы, а это более 800 тыс. работников.

Первым этапом базовая ставка была увеличена с 1 января 2024 года. По сравнению с прошлым годом рост базовой ставки в 2024 году составит 9 %.

Базовая ставка является основным элементом тарифной системы, на основе которой производится оплата труда работников бюджетных организаций. Поскольку к базовой ставке привязаны стимулирующие и компенсирующие выплаты, то их размеры также вырастут.

Кроме этого, в течение этого года принимались меры по увеличению размеров стимулирующих выплат отдельным категориям работников всех отраслей социальной сферы. Так, в образовании - дважды: с 1 января и с 1 сентября.

С начала этого учебного года будут увеличены надбавки мастерам производственного обучения, родителям-воспитателям, приемным родителям, а также работникам объектов общественного питания учреждений образования.

В результате принятых мер среднемесячная заработная плата работников бюджетных организаций за 7 месяцев 2024 года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2023 года на 18,4 % и составила Br1711, реальная заработная плата возросла с темпом 112 %.

При этом заработная плата в образовании растет более высокими темпами. Так, заработная плата педагогических работников по сравнению с прошлым годом выросла на 25 %, а учителей - на 29 %.