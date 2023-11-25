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80 лет мира и созидания. Гомель отмечает годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Знамя Победы продолжает свое шествие по городам Беларуси. В следующем году наша страна отметит важную дату в истории - 80 лет освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
Путь к свободе начался в далеком 1943 году с востока. Комарин - Лиозно - Хотимск - Кричев - Брагин. Красная армия уверенно продвигалась, отвоевывая у немцев поселок за поселком, город за городом. И вот в эти дни Гомель отмечает героическую памятную дату.
"80 лет мира и созидания. Гомель - история города с начала ХХ века по настоящее время" - уникальная выставка под открытым небом развернулась сегодня в областном центре. Более 40 полотен в хронологической последовательности размещены на входной группе дворцово-паркового ансамбля. Эксклюзивные фотоматериалы и исторические факты рассказывают о довоенном городе, его оккупации, восстановлении и современной истории. С экспозицией ознакомились представители городов-побратимов, которые приехали в Гомель разделить одновременно радость и память этого дня. Сегодня же было подписано соглашение об установлении побратимских отношений между Кировом и Гомелем.
Нам очень приятно то, что сегодня уже 34 города-побратима вместе с нашим городом празднуют эту великую дату. Сегодня присутствует очень много делегаций из Воронежа, Брянска, Курска, Обнинска, Тулы и многих других городов, которые сегодня олицетворяют дружбу, уважение и сотрудничество наших городов.
К празднику в Гомеле открыли два мурала, посвященных Героям Советского Союза Николаю Зебницкому, участнику оборонительных боев, одному из организаторов партизанского движения на территории Беларуси, и советскому военачальнику, почетному гражданину Гомеля Ивану Федюнинскому - под его командованием 11-я армия участвовала в освобождении города. К слову, в честь героев в областном центре названы улицы.
На площади Восстания для горожан и гостей областного центра развернули выставку военной техники. А завершится памятный марафон в воскресенье, 26 ноября, военным шествием и парадом ретротехники.
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