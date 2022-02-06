80 лет назад, 10 февраля 1942 года, на фронте начали действовать Суражские ворота

80 лет назад, 10 февраля 1942 года, на фронте начали действовать Витебские, или Суражские, ворота. Свободный от оккупации коридор в 40 километров. Своеобразный пролом появился в результате наступления советских войск в ходе Торопецко-Холмской операции и действий партизанских отрядов, которые смогли освободить деревни под Витебском. Эта была первая в Беларуси территория, освобожденная от врага.

Брешь во флангах немецкой обороны позволила эвакуировать на большую землю сотни тысяч людей. А оттуда на оккупированную территорию доставляли медикаменты, продовольствие, оружие. Именно через Витебские ворота в тыл врага забрасывались многочисленные спецгруппы и отряды. Коридор действовал до конца сентября 1942 года. Его удерживали партизанские отряды Батьки Миная. Елена Бормотова - о "дороге жизни" на линии фронта.

Суражские ворота жизни

Зима 1942 года. В сводках Совинформбюро - битва под Москвой, Ржевом, обстановка в блокадном Ленинграде. Группа армий "Центр" под командованием Гюнтера фон Клюге ослаблена боями. Группа армий "Север" под руководством Вильгельма фон Лееба основную мощь направила на осаду Ленинграда. Стык между армиями вермахта не укреплен. "Центр" с "Севером" не смогли договориться, кто будет отвечать за несколько десятков километров болотистой и лестной местности. Они считали ее бесполезной. Советское командование воспользовалось ситуацией. Четвертая ударная армия во главе с Еременко переходит в контрнаступление и выходит на участок в район Суража под Витебском. Место действия партизанских соединений.

В феврале 1942 года на фронте между флангами групп немецких армий "Север" и "Центр" образовался разлом в 40 километров. Своеобразный коридор появился в результате совместных боевых действий Советской Армии и партизан. Была освобождена территория сразу 15 сельских советов - больше 100 населенных пунктов, в которых была установлена советская власть, начали работать колхозы. Своеобразная дыра в линии обороны вермахта получила название Суражские, или Витебские, ворота.













Деревня Заполье - это край 40-километрового разрыва. В 42-м году здесь находился штаб 1-й белорусской партизанской бригады под командованием Батьки Миная. Сооружение и сегодня на центральной деревенской улице. Отряды Шмырева - ядро удержания ворот. Уникальный случай в истории Великой Отечественной войны.

Как говорил Шмырев, когда был у Сталина, его спросили, как он попал сюда. Говорит, по земле, приехал на машине. Как это возможно? Вот так, ворота такие есть и свободно передвигаемся по этой территории. Денис Яковлев, главный хранитель фондов Витебского областного музея Героя Советского Союза М. Ф. Шмырева

Эта была первая освобожденная территория Беларуси - партизанская зона площадью более полутора тысяч квадратных километров.













Работающие колхозы в советский тыл направили порядка 10 тысяч тон продовольствия. Через ворота, которые называли "дорогой жизни" смогли эвакуировать около 200 тысяч человек, в том числе 150 семей партизан. В Красную Армию были призваны тысячи местных жителей.

Это возможность вывезти из тыла окруженцев, которые еще находились в Беларуси и возможность направить в тыл спецгруппы, партизанские отряды, боеприпасы, взрывчатку для того, чтобы расширить масштабы и значения партизанского движения на оккупированной территории. Игорь Валаханович, главный советник Белорусского института стратегических исследований, кандидат исторических наук

Отсюда партизанские связные уходили с донесениями и разведданными. В тыл противника через Витебские ворота заходили сотни спецгрупп и диверсионных отрядов. Своеобразной партизанской столицей в тот период была деревня Пудать. Одним из первых через контролируемый коридор прибыл конный отряд героя гражданской войны партизана-дальневосточника Флегонтова.

Уникальный случай, когда кавалерийский отряд "Боевой" под командованием Флегонтова совершил марш. Если современным языком говорить, это был грамотный пиар-ход, который произвел положительное впечатление на жителей оккупированной территории. Для людей важна вера в победу. И были такие ходы, которые эту веру укрепляли. Валерий Надтачаев, ученый секретарь Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны













40 километров свободной зоны - это не широкий проспект, по которому можно свободно и легко перемещаться, это лесная, заболоченная местность, во многих местах она пересекалась рекой Усвячей, ширина которой составляла метров 30. И пройти коридор тоже было непросто. Но группы получили уникальную возможность отправляться на переформирование и эвакуировать бойцов на лечение. Буквально в последние дни действия Витебских ворот в тыл противника зашла группа Веры Хоружей.

По немецким документам просматривается, что немецкие власти осознали проблему этих ворот. Они существовали на стыке групп армий "Север"и "Центр", и они не могли договориться, кто же их будет закрывать. Но к концу 1942 года они осознали опасность этих ворот, какой поток продвигается через них с советской территории и с оккупированной сколько уходит. Было принято решение в сентябре при поддержке кадровых частей и бронетехники проведения операции по ликвидации этих ворот. Денис Яковлев, главный хранитель фондов Витебского областного музея Героя Советского Союза М. Ф. Шмырева

В ночь на 25 сентября 1942 года началась крупная карательная операция. В зоне партизанского влияния сожгли десятки деревень, были уничтожены несколько сот человек, в большинстве своем мирные жители.