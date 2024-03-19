80 лет назад были освобождены узники озаричских лагерей смерти

Зинаида Хлебовец, завфилиалом мемориального комплекса узникам Озаричского лагеря смерти:

В трех лагерях находилось около 50 тысяч человек нетрудоспособного населения. Освобождено было 33 480. Среди освобожденных практически 50 % были дети. Судебно-медицинская комиссия, которая здесь работала, установила, что основные причины, по которым люди умирали, это было переохлаждение, воспаление легких, истощение, сыпной тиф, туберкулез, осколочные ранения. Эксгумировано было 134 трупа, 50 процентов из них это были дети до 13 лет, 23 трупа - это дети до трехлетнего возраста.