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80 лет назад были освобождены узники озаричских лагерей смерти
80 лет назад, 19 марта 1944 года, войска 65-й армии под командованием генерал-лейтенанта Павла Батова 1-го Белорусского фронта освободили узников озаричских лагерей. Дерть, Озаричи и Подосинник - настоящие фабрики смерти на переднем крае обороны.
От наступающих частей Красной армии вермахт прикрывался стариками, женщинами и детьми. 50 тысяч человек были согнаны в болота и находились под открытым небом без еды, воды и теплых вещей. О каких-либо санитарных условиях и речи не шло. Кроме того, узники были заражены сыпным тифом. Третий рейх применил в полесских болотах бактериологическое оружие, чтобы остановить наступление советских войск.
Зинаида Хлебовец, завфилиалом мемориального комплекса узникам Озаричского лагеря смерти:
В трех лагерях находилось около 50 тысяч человек нетрудоспособного населения. Освобождено было 33 480. Среди освобожденных практически 50 % были дети. Судебно-медицинская комиссия, которая здесь работала, установила, что основные причины, по которым люди умирали, это было переохлаждение, воспаление легких, истощение, сыпной тиф, туберкулез, осколочные ранения. Эксгумировано было 134 трупа, 50 процентов из них это были дети до 13 лет, 23 трупа - это дети до трехлетнего возраста.
Еще в 46-м году на Международном трибунале в Нюрнберге создание лагерей смерти было названо самым страшным преступлением вермахта за годы Второй мировой войны. Но широкой огласки зверства подданных фюрера не получили, ведь в Германии действовала доктрина о "чистом вермахте".
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