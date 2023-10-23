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80 лет назад было уничтожено Минское гетто - сегодня у мемориального комплекса "Яма" состоялся митинг-реквием

Боль, у которой нет срока давности. 80 лет назад было уничтожено Минское гетто - одно из самых крупных в Европе. За 800 дней существования гетто в нем погибли около 100 тысяч человек.

Сегодня в Минске у мемориального комплекса "Яма" состоялся митинг-реквием. Почтить память погибших собрались руководители Союза белорусских еврейских общественных организаций, ветераны и студенты. Также на памятной церемонии присутствовали представители посольств Израиля, Германии, Великобритании, Грузии и других государств.

Немалая часть моей семьи погибла в основном в Польше. Это важно для меня и как для еврея, и как для изральского гражданина, и как для израильского дипломата. Для того, чтобы подобные события не повторились, о них нужно помнить.
Цви Миркин, временный поверенный в делах Израиля в Беларуси
Это было здесь, на этой земле, политой кровью. Были люди, которые стали стеной против этого огня насилия, есть люди, которые хранят память сегодня. На белорусской земле, в частности, в Минске, огромное количество памятников, сделанных на высочайшем уровне.
Илья Альтман, сопредседатель научно-просветительного центра "Холокост" (Москва, Россия)

Мемориальный комплекс "Яма" - первый памятник жертвам холокоста в Советском Союзе. Здесь высажена Аллея праведников мира. В программе Дней памяти трагедии Минского гетто запланирован ряд мероприятий. Выставочные проекты, памятные вечера в белорусской столице будут проходить до конца недели.

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