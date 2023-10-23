80 лет назад было уничтожено Минское гетто - сегодня у мемориального комплекса "Яма" состоялся митинг-реквием

Немалая часть моей семьи погибла в основном в Польше. Это важно для меня и как для еврея, и как для изральского гражданина, и как для израильского дипломата. Для того, чтобы подобные события не повторились, о них нужно помнить.

Цви Миркин, временный поверенный в делах Израиля в Беларуси