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80 лет назад фашисты сожгли 114 мирных жителей деревни Вишенки - сегодня их память почтили минутой молчания
С падением Берлинской стены у Германии появилась возможность сбросить с себя груз осуждения и ответственности за ужасы Второй мировой войны. Было время, когда вроде как и напоминать немцам, означало их обидеть.
И вот немецкий кованый сапог снова хочет как можно скорее начать военную гонку. Берлин будто забыл о своих катастрофических ошибках, которые дорого стоили миру.
Сегодня исполнилось 80 лет со дня трагедии в деревне Вишенки Чашникского района. 9 марта 1944 года фашисты хладнокровно расправились с мирными жителями. Людей согнали в два деревенских дома и подожгли. Это один из фактов многочисленных преступлений нацистов по геноциду белорусского народа. Память 114 жителей Вишенок почтили минутой молчания и пообещали: "Мы не забудем!". Репортаж Марины Романовской.
"Уже ближе к обеду сюда прибыл карательный отряд, они сводили людей в начало деревни", - говорит директор Чашникского исторического музея Наталья Залеская.
А потом мирных жителей заживо сожгли. За день до трагедии в эту округу прибыл 839-й охранный батальон: каратели готовились нанести удар по партизанам Лепельско-Учашской зоны. Узнав об этом, четвертый отряд бригады Дубова напал на немецкую колонну, так планы оккупантов были разрушены. После чего фашисты бросились в ближайшую деревню, чтобы отомстить безоружным людям.
Из всех собравшихся жителей выбрали восемь самых крепких мужчин, которых отправили в соседнюю деревню. Там их пытали сутки. После чего отправили в соседнюю деревню и сбросили с обрыва в реку Улу.
Сегодня ровно 80 лет, как не стало Вишенок. На месте деревни создан мемориал, звенящая тишина которого пробирает до мурашек. Это подтвердит каждый, кто хоть однажды здесь побывал.
В одно мгновенье жизнь деревни была разрушена. Тогда заживо сгорели 114 мирных жителей: женщины, старики дети. Во время Великой Отечественной войны на территории Чашникского района фашисты уничтожили187 населенных пунктов.
Четыре деревни района - в списке мемориального комплекса "Хатынь". Их называют кровными сестрами. В экспозиции Чашникского исторического музея особое место отвели макетам сожженных деревень. Их сделали школьники. Уроки мужества для них - самые важные.
Наша главная задача - помнить. Помнить о войне - наш долг перед теми, кто не смог вернуться домой. Мы не должны забывать историю, чтобы не повторились ошибки прошлого. Мир - это то, что сможет принести нам счастье и добро.
Трагедия Вишенок - напоминание о тех событиях и ужасах, которые постигли мирных жителей. И нам о них нельзя забывать. Генеральной прокуратурой Республики Беларусь возбуждено и расследуется уголовное дело о геноциде белорусского народа, в ходе которого устанавливаются все новые и новые факты зверства фашизма по отношению к мирным жителям Беларуси.
Вместе со взрослыми школьники ухаживают за мемориалами, участвуют в патриотических проектах, проявляют себя в исследовательской работе, в очередной раз подтверждая: Беларусь не забудет.
Все наши мероприятия приурочены к основной дате - 80 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Чтобы сохранить память наших предков, наших людей, чтобы у нас было мирное небо над головой.
Фашисты уничтожили деревню, но не смогли убить память. Боль в глазах пожилого мужчины, женщины и ребенка (так выглядит памятник - прим. автора)- безмолвное напоминание об ужасах войны, а еще призыв - беречь мир.
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