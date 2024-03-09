80 лет назад фашисты сожгли 114 мирных жителей деревни Вишенки - сегодня их память почтили минутой молчания

С падением Берлинской стены у Германии появилась возможность сбросить с себя груз осуждения и ответственности за ужасы Второй мировой войны. Было время, когда вроде как и напоминать немцам, означало их обидеть.

И вот немецкий кованый сапог снова хочет как можно скорее начать военную гонку. Берлин будто забыл о своих катастрофических ошибках, которые дорого стоили миру.

Сегодня исполнилось 80 лет со дня трагедии в деревне Вишенки Чашникского района. 9 марта 1944 года фашисты хладнокровно расправились с мирными жителями. Людей согнали в два деревенских дома и подожгли. Это один из фактов многочисленных преступлений нацистов по геноциду белорусского народа. Память 114 жителей Вишенок почтили минутой молчания и пообещали: "Мы не забудем!". Репортаж Марины Романовской.

"Уже ближе к обеду сюда прибыл карательный отряд, они сводили людей в начало деревни", - говорит директор Чашникского исторического музея Наталья Залеская.

А потом мирных жителей заживо сожгли. За день до трагедии в эту округу прибыл 839-й охранный батальон: каратели готовились нанести удар по партизанам Лепельско-Учашской зоны. Узнав об этом, четвертый отряд бригады Дубова напал на немецкую колонну, так планы оккупантов были разрушены. После чего фашисты бросились в ближайшую деревню, чтобы отомстить безоружным людям.

Из всех собравшихся жителей выбрали восемь самых крепких мужчин, которых отправили в соседнюю деревню. Там их пытали сутки. После чего отправили в соседнюю деревню и сбросили с обрыва в реку Улу. Наталья Залеская

Сегодня ровно 80 лет, как не стало Вишенок. На месте деревни создан мемориал, звенящая тишина которого пробирает до мурашек. Это подтвердит каждый, кто хоть однажды здесь побывал.

В одно мгновенье жизнь деревни была разрушена. Тогда заживо сгорели 114 мирных жителей: женщины, старики дети. Во время Великой Отечественной войны на территории Чашникского района фашисты уничтожили187 населенных пунктов.

Четыре деревни района - в списке мемориального комплекса "Хатынь". Их называют кровными сестрами. В экспозиции Чашникского исторического музея особое место отвели макетам сожженных деревень. Их сделали школьники. Уроки мужества для них - самые важные.

Наша главная задача - помнить. Помнить о войне - наш долг перед теми, кто не смог вернуться домой. Мы не должны забывать историю, чтобы не повторились ошибки прошлого. Мир - это то, что сможет принести нам счастье и добро. Анна Смирнова, учащаяся средней школы № 4 г. Чашники





Трагедия Вишенок - напоминание о тех событиях и ужасах, которые постигли мирных жителей. И нам о них нельзя забывать. Генеральной прокуратурой Республики Беларусь возбуждено и расследуется уголовное дело о геноциде белорусского народа, в ходе которого устанавливаются все новые и новые факты зверства фашизма по отношению к мирным жителям Беларуси. Сергей Галимбовский, прокурор Чашникского района

Вместе со взрослыми школьники ухаживают за мемориалами, участвуют в патриотических проектах, проявляют себя в исследовательской работе, в очередной раз подтверждая: Беларусь не забудет.

Все наши мероприятия приурочены к основной дате - 80 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Чтобы сохранить память наших предков, наших людей, чтобы у нас было мирное небо над головой. Александр Быков, председатель Чашникского райисполкома