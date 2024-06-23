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80 лет назад началась самая масштабная за всю историю военных кампаний операция "Багратион"
На месте одного из двух главных ударов наступательной операции по освобождению Беларуси установлен 7-метровый монумент "Операция Багратион". Здесь находилась ставка Рокоссовского. Впервые за всю историю мировых военных компаний было нанесено два главных удара. Эту идею Рокоссовскому пришлось отстаивать на совещании у Сталина. "Багратион" - самая масштабная операция за всю историю Второй мировой войны. Разработка шла в строжайшем секрете. Подготовка велась несколько месяцев.
Юлия Колтович, завотделом Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Алла Сахвон, завфилиалом Светлогорского историко-краеведческого музея "Операция "Багратион":
В первый день операции "Багратион" были освобождены сотни населенных пунктов. Беларусь освободили за 36 дней. Но главное - была разгромлена самая мощная немецкая группа армий "Центр". Это было начало краха нацистской Германии. 23 июня в "Главном эфире" акцентируем внимание на основных этапах, значении и итоге стратегической наступательной операции "Багратион".
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