80 лет назад началась самая масштабная за всю историю военных кампаний операция "Багратион"

На месте одного из двух главных ударов наступательной операции по освобождению Беларуси установлен 7-метровый монумент "Операция Багратион". Здесь находилась ставка Рокоссовского. Впервые за всю историю мировых военных компаний было нанесено два главных удара. Эту идею Рокоссовскому пришлось отстаивать на совещании у Сталина. "Багратион" - самая масштабная операция за всю историю Второй мировой войны. Разработка шла в строжайшем секрете. Подготовка велась несколько месяцев.