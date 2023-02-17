80 лет со дня Освейской трагедии - в ходе карательной операции "Зимнее волшебство" фашисты сожгли свыше 430 деревень

В феврале исполняется 80 лет с тех черных дней, когда на белорусской земле была проведена страшная по своей бесчеловечности карательная операция фашистов под названием "Зимнее волшебство". В историю Великой Отечественной она вошла под названием Освейская трагедия. Оккупанты собирались создать мертвую зону без жителей и населенных пунктов. В течение двух месяцев были сожжены более 430 деревень на территории четырех районов. Наиболее пострадал Верхнедвинский. Точное количество погибших до сих пор неизвестно.



В документах цифра - не менее 12 тысяч. Враг не знал пощады. Так, в этот день, 16 февраля 1943 года, в деревне Росица Верхнедвинского района в огне погибли 1 528 сельчан. Сегодня на месте страшных событий прошли памятные мероприятия. Ольга Масловская продолжит.

Горящие лампадыкак символ памяти. В руках извергов 80 лет назад огонь стал оружием массового истребления. Более 430 деревень превратились в пепелище, жертвами стали свыше 12 тыс. мирных жителей - таков итог карательной операции "Зимнее волшебство". По задумке оккупантов, четыре района в белорусско-латвийском приграничье должны были стать мертвой зоной.

Факт Сожжено свыше 430 деревень, погибли более 12 тыс. мирных жителей

Был принят указ, ходить в деревне и сразу расстреливать людей, которые были причастны к партизанам. Немощных и стариков, больных убивать сразу на месте. Женщин и детей отправляли своим ходом в другие пункты второй фильтрации. Полина Гродь, директор Верхнедвинского историко-краеведческого музея

Родом из огненной деревни

Односельчанкам Леле Лапеко и Зинаиде Орловой в феврале 1943-го было семь. Помнят, как с родителями бежали из родной деревни Беляны. Из болот наблюдали зарево леденящего "Зимнего волшебства".





Приехали партизаны и нам сказали, что каждая "экспедиция" идет, и сжигать будут деревни. Вы должны выехать в лес. Когда мы выехали утром в лес, уже от границы Латвии горели деревни. Леля Лапеко, жительница г. п. Освея

Мы вернулись домой, а там головешки. Я хорошо помню, как мы по этим головешкам бегали. Зинаида Орлова, жительница г. п. Освея

Росица - место массовой казни мирных белорусов

Убийства мирных жителей начались с первого дня карательной операции. Местом массовой расправы стала деревня Росица.

Сюда свезли сельчан из соседних деревень и рассортировали. Самых крепких отправили в концлагерь, а остальных сожгли, согнав в дома и конюшни. На этом месте было самое большое кострище. В память о мучениках в Росице сооружен мемориал.

В огне погибли и местные ксендзы Антоний Лещевич и Юрий Кашира. Каратели предлагали им жизнь, но священнослужители добровольно остались вместе с прихожанами.

Священники приходили поддерживать людей духовно и морально. Исповедовали этих людей, готовили к моменту смерти. Наверное, знали, чем все закончится. Заступались за детей. Просили офицеров, чтобы как можно больше детей спасти. В 1999 году Антоний Лещевич и Юрий Кашира были причислены к лику святых. Александр Жерносек, настоятель костела Святой Троицы в д. Росица

Концентрационный лагерь - альтернатива смерти

Смерти в росицких кострах чудом избежала Зоя Астапкович. Вместе с мамой и сестрами их отправили в концлагерь на территории Латвии. Там семью разлучили. С младшей сестрой Мирой они встретились лишь спустя 70 лет.

Через подводу шли: подвода на Бигосово, подвода на костер. Наша подвода попала на Бигосово. Нас сразу привезли, погрузили в вагон, мама посадила нас в уголочек, и мы прибыли. Я помню, что уцепилась в маму и кричала что есть сил. Зоя Астапкович, бывшая малолетняя узница, жительница г. п. Бигосово

Забыть нельзя