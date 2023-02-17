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80 лет со дня Освейской трагедии - в ходе карательной операции "Зимнее волшебство" фашисты сожгли свыше 430 деревень
В феврале исполняется 80 лет с тех черных дней, когда на белорусской земле была проведена страшная по своей бесчеловечности карательная операция фашистов под названием "Зимнее волшебство". В историю Великой Отечественной она вошла под названием Освейская трагедия. Оккупанты собирались создать мертвую зону без жителей и населенных пунктов. В течение двух месяцев были сожжены более 430 деревень на территории четырех районов. Наиболее пострадал Верхнедвинский. Точное количество погибших до сих пор неизвестно.
В документах цифра - не менее 12 тысяч. Враг не знал пощады. Так, в этот день, 16 февраля 1943 года, в деревне Росица Верхнедвинского района в огне погибли 1 528 сельчан. Сегодня на месте страшных событий прошли памятные мероприятия. Ольга Масловская продолжит.
Горящие лампадыкак символ памяти. В руках извергов 80 лет назад огонь стал оружием массового истребления. Более 430 деревень превратились в пепелище, жертвами стали свыше 12 тыс. мирных жителей - таков итог карательной операции "Зимнее волшебство". По задумке оккупантов, четыре района в белорусско-латвийском приграничье должны были стать мертвой зоной.
Факт
Сожжено свыше 430 деревень, погибли более 12 тыс. мирных жителей
Был принят указ, ходить в деревне и сразу расстреливать людей, которые были причастны к партизанам. Немощных и стариков, больных убивать сразу на месте. Женщин и детей отправляли своим ходом в другие пункты второй фильтрации.
Родом из огненной деревни
Односельчанкам Леле Лапеко и Зинаиде Орловой в феврале 1943-го было семь. Помнят, как с родителями бежали из родной деревни Беляны. Из болот наблюдали зарево леденящего "Зимнего волшебства".
Приехали партизаны и нам сказали, что каждая "экспедиция" идет, и сжигать будут деревни. Вы должны выехать в лес. Когда мы выехали утром в лес, уже от границы Латвии горели деревни.
Мы вернулись домой, а там головешки. Я хорошо помню, как мы по этим головешкам бегали.
Росица - место массовой казни мирных белорусов
Убийства мирных жителей начались с первого дня карательной операции. Местом массовой расправы стала деревня Росица.
Сюда свезли сельчан из соседних деревень и рассортировали. Самых крепких отправили в концлагерь, а остальных сожгли, согнав в дома и конюшни. На этом месте было самое большое кострище. В память о мучениках в Росице сооружен мемориал.
В огне погибли и местные ксендзы Антоний Лещевич и Юрий Кашира. Каратели предлагали им жизнь, но священнослужители добровольно остались вместе с прихожанами.
Священники приходили поддерживать людей духовно и морально. Исповедовали этих людей, готовили к моменту смерти. Наверное, знали, чем все закончится. Заступались за детей. Просили офицеров, чтобы как можно больше детей спасти. В 1999 году Антоний Лещевич и Юрий Кашира были причислены к лику святых.
Концентрационный лагерь - альтернатива смерти
Смерти в росицких кострах чудом избежала Зоя Астапкович. Вместе с мамой и сестрами их отправили в концлагерь на территории Латвии. Там семью разлучили. С младшей сестрой Мирой они встретились лишь спустя 70 лет.
Через подводу шли: подвода на Бигосово, подвода на костер. Наша подвода попала на Бигосово. Нас сразу привезли, погрузили в вагон, мама посадила нас в уголочек, и мы прибыли. Я помню, что уцепилась в маму и кричала что есть сил.
Забыть нельзя
В память о трагедии, которая если не убила, то исковеркала судьбы, в Освее, у Кургана Бессмертия, прошел митинг-реквием. Сегодня мемориалу присвоили QR-код. По ссылке - вся информация о военных событиях. У местных жителей она в сердце.
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