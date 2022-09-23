80 лет со дня трагедии Домачевского детского дома: у отреставрированного памятника прошел митинг-реквием

Геннадий Борисюк, зампредседателя Брестского облисполкома: По Брестской области 854 сожженных деревни. 67 мест принудительного заключения наших граждан. Это и концлагеря, и тюрьмы. Если мы об этом будем помнить, то об этом будут помнить наши дети. Правильно, что наш Президент поднял эту тему столь высоко. И эта тема должна всегда жить с нами.