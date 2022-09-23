3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
80 лет со дня трагедии Домачевского детского дома: у отреставрированного памятника прошел митинг-реквием
Ровно 80 лет назад под Брестом случилась страшная трагедия, которая поражает соей бесчеловечностью. Фашисты убили воспитанников Домачевского детского дома. 23 сентября 1942 года к учреждению приехал грузовик с вооруженными немцами. В него посадили 54 ребенка и молодую воспитательницу Полину Грохольскую. Всех вывезли в приграничный лес и расстреляли. За что малышей лишили жизни, неизвестно. Но сохранились имена и фамилии убийц. Уже после войны жители деревни Домачево выступали на Нюрнбергском процессе как свидетели зверства.
К годовщине трагедии отреставрировали памятник. А на братской могиле, в которой похоронены дети, прошел митинг-реквием. Живые цветы принесли школьники, представители ведомств, дипмиссий и другие неравнодушные к исторической памяти люди.
Александра Марчук, учащаяся СШ № 8 г. Бреста: Печальные эмоции, потому что это день скорби о тех, кто погиб. Сегодняшняя дата очень значимая. Я считаю, ее надо помнить. Когда мы помним историю - у нас есть будущее.
Геннадий Борисюк, зампредседателя Брестского облисполкома: По Брестской области 854 сожженных деревни. 67 мест принудительного заключения наших граждан. Это и концлагеря, и тюрьмы. Если мы об этом будем помнить, то об этом будут помнить наши дети. Правильно, что наш Президент поднял эту тему столь высоко. И эта тема должна всегда жить с нами.
Также на пути к братской могиле воспитанников Домачевского детского дома открыли информационную доску. По QR-кодам можно узнать историю места и трагедии.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов