80 лет величайшей танковой битве - сражению под Прохоровкой!

История не прощает забвения своих уроков. 80 лет назад произошла величайшая танковая битва - сражение под Прохоровкой. Легендарный бой 12 июля 1943-го - это одна из ключевых частей Курской битвы, которая решила дальнейший ход военных событий в пользу Советского Союза. Герои Красной армии сражались против фашистских оккупантов - агрессоров Германии, Италии, Финляндии, а также их европейских союзников, сателлитов, коллаборационистских администраций на оккупированных территориях. Ничего не напоминает? Кстати, и сейчас западные СМИ переписывают историю и победу в этом культовом сражении отдают нацистскому блоку. Воспоминания с полей в фактах - у Ольги Медведь.

Утро 12 июля 1943-го. Дымовые ракеты сообщили противнику о наступлении Советской армии. Силы вермахта и их идейные и экономические союзники такого не ожидали, в их планах была "Цитадель" - согласно которой войска, находящиеся в районе Курска, должны быть окружены и уничтожены. Но о планируемом наступлении узнала Советская разведка и передала эти данные верховному главнокомандованию, что позволило продумать ход наперед.

Сведения поступили, что немцы попытаются взять реванш за поражение под Сталинградом и прочих наших городов и перехватить опять стратегическую инициативу. Но самое смешное, что немцы проспали наш марш Прохоровки. Что значит проспали? Ну вы представьте, 350 км идут сотни и сотни танков - немцы их не обнаруживают. Перед рекой пробка сформировалась, 7 часов переправлялись танки через реку днем - немцы не обнаружили. Валерий Куличков, старший научный сотрудник научно-методического отдела Музея Победы (Москва)

Фактически произошло лобовое столкновение. Сама битва длилась один день, 14 часов. В масштабах Второй мировой и Великой Отечественной войны это очень и очень быстро. Курская операция длилась несколько месяцев, для сравнения. Советские войска существенно поменяли свою стратегию, она была уже наступательной. И советские войска диктовали в последующем условия в ходе военных действий фактически до окончания Великой Отечественной войны. Павел Трубчик, замдиректора по научной работе Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент

Беспрецедентное количество техники. Сражение вошло в историю как крупнейшее противостояние бронемашин. На дуэли встретились в общей сложности 1200 гусеничных единиц и самоходок. Поддержка Советской армии была как с воздуха, так и с земли пехотой. У немцев более современное вооружение - "Тигры" (да, те, что и сегодня мелькают в новостных сводках). Дальность их стрельбы - около 2 км, наши же Т-34 стреляли всего на 800 метров, но были более маневренными, что и дало превосходство в бою.





Впервые были применены советские противотанковые мины ТМДБ. Только на южном фарсе Курской дуги было уничтожено около 500 танков противника. На 1 кв. км планируемого наступления врага, плотность минирования, скажем так, составляла 1500 противопехотных мин и 1700 противотанковых мин. Екатерина Котловская, заведующий культурно-образовательным отделом музея истории Великой Отечественной войны

Как же ценны сегодня, спустя 80 лет, воспоминания участников Курской оборонительной битвы, которых с каждым годом, к сожалению, становится все меньше. Так, ветеран Великой Отечественной войны Иван Алекумов, хоть под Прохоровкой не бывал, но фронтовой путь его шел по дуге, в защите других городов.

В течение 50 дней мы держали оборону. Вкапывались в землю. Рыли окопы, строили блиндажи. Все войска готовились к этому сражению. Вскипала земля, сыпалась земля. И я как упал на землю, мне казалось, что конец света. Представляете, когда взрывается рядом снаряд и осыпается на тебя земля. Самые жестокие бои шли, конечно, в районе Прохоровки. Иван Алекумов, ветеран Великой Отечественной войны

5-6 оборонительных полос, порядка 300 км вглубь противотанковых рвов и укреплений. Имея численное преимущество, наши войска понесли большие потери, однако объясняется это просто: "бить в лоб" были не готовы, в отличие от врага, что успел укрепить тылы заранее. Да и дальний переход в 350 км по июльской жаре вымотал бойцов, однако одержать победу в сражении нам это не помешало.