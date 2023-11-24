80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков отметили в Хойниках

910 дней продлилась оккупация Хойникского района. Свобода досталась большой ценой. Нацисты уничтожили тысячи мирных жителей и сотни подпольщиков и партизан. Более 2000 парней и девушек насильно угнали в Германию, разрушено практически все хозяйство района, пишет sb.by.



36 деревень Хойникщины постигла трагическая судьба Хатыни. Будем помнить. Ноябрь 1943 года принес этим землям первый глоток свободы.



Сами Хойники отбили у врага 24 ноября силами 519-го стрелкового полка, 68-й танковой бригады, 55-й стрелковой дивизии и 2-го гвардейского кавалерийского корпуса. Оперативная сводка Совинформбюро за 24 ноября 1943 года гласила: "В районе нижнего течения реки Припять наши войска, продолжая наступление, овладели районным центром Полесской области городом Хойники, а также заняли 60 других населенных пунктов".

Но часть Хойникщины еще оставалась оккупированной, бои не прекращались. Решающую роль в освобождении района сыграл 2-й гвардейский кавалерийский корпус. Его стремительное и внезапное наступление внесло панику среди врага.

О героях войны в эти дни вспоминают в Хойниках. В деревне Кливы установили мемориал в честь воинов Красной армии, погибших на этих землях во время Великой Отечественной войны. На памятник собирали всем народом. "80 лет мирной жизни на Хойникщине - 80 и более автомобилей на едином маршруте!" - под таким девизом в Хойниках состоялся патриотический автопробег "Этих дней не смолкнет слава".

