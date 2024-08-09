80-летний юбилей МАЗ отмечает масштабно и ярко - в Минске состоялся парад автотехники

Суверенитет страны и в сильной промышленности. Мы не дали приватизировать и разворовать наши предприятия, которыми сегодня все гордимся. Крупнейший машиностроительный флагман страны подводит итоги, отмечая юбилей.

МАЗу - 80! От легендарных самосвалов и тягачей до новейших суперсовременных лайнеров. Это путь нашего МАЗа.

За машиностроительную историю произведено более 2 млн 300 тыс. единиц техники. Среди первых автомобилей - легендарный МАЗ-200. Сегодня мы представляем рынку абсолютно уникальный гибридный тягач. Всего же выпускаем более 150 моделей машин.

О больших достижениях говорят цифры. В планах на этот год - произвести 13 735 единиц автотехники. Т.е. увеличить производство более чем на 2 тыс. по сравнению с прошлым годом. Результаты за первое полугодие - увеличение объема производства на 1 088 единиц техники по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост предложения, естественно, обусловлен ростом спроса на рынке. География нашего экспорта насчитывает более 40 государств. МАЗ поставляет технику в страны СНГ, Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки. Объемы экспорта растут как в натуральном, так и стоимостном выражении. Недавно заключили большой контракт в Никарагуа. Там наша техника пользуется большим спросом.

Факт Более 40 государств СНГ, Юго-Восточная Азия, Африка, Южная Америка

Ставим и новые рекорды. За первое полугодие 2024-го МАЗ продал 830 единиц пассажирского транспорта. Это на 10 больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. И на сегодня это самый высокий показатель за всю историю завода.

Факт Экспорт пассажирской техники: 1 квартал 2024 года - 830 единиц

Со значимой датой коллектив предприятия поздравил Президент. Как отметил глава государства:

"МАЗ - завод-легенда. Основанный в 40-х годах XX столетия - прославленный в кинофильмах - он был и остается одним из самых масштабных и востребованных проектов сначала в советском, а сейчас и в белорусском машиностроении. Ежедневно с конвейера сходят десятки единиц грузовой, пассажирской, прицепной и коммунальной техники, которую покупают более чем в 40 странах. Ваши могучие автомобили участвуют в грандиозных стройках, побеждают на сложнейших трассах ралли "Дакар" и "Шелковый путь". Предприятие стало родным домом для многочисленных трудовых династий, хранящих славные традиции и передающих их молодому поколению", говорится в поздравлении.

Это был словно передвижной музей под открытым небом. Были и первые модели, как, например, МАЗ-205, и последние разработки вроде "тягача будущего". А еще выставка, фуд-корт, фейерверк.

Как все начиналось? И почему предприятия могло и не быть? Илона Волынец о пути длиною в 80 лет.

Легендарный МАЗ-205. Именно с этой модели началось массовое производство грузовиков на Минском автозаводе. Его по праву можно назвать одним из самых популярных самосвалов в 50-60 годы. Поставлялся он в 4 десятка стран. Логично, что как раз этот образец сегодня открывал праздничный парад.

МАЗу - 80! Вся история в одном параде

Зрители не скрывали эмоций, когда еще можно увидеть такие уникальные образцы техники.

В начале 60-х на заводе появилась своя конструкторская база. Благодаря ей впервые в Советском Союзе создали принципиально новое прогрессивное поколение автотехники МАЗ-500. Для понимания, это машины с опрокидывающейся кабиной над двигателем. Инженерная мысль МАЗа на несколько десятилетий опережала производственные возможности. Грузовики следующих моделей производили фурор в Европе, где задавались вопросом: откуда русские взяли такой прототип?

Техника МАЗ востребована практически во всем мире

Сегодня это огромное количество техники, которая выпускается, это замечательный коллектив. 21 тыс. работающих в холдинге. Это дорогого стоит. Самое главное, что здесь есть великолепные традиции. Здесь замечательный коллектив единомышленников, которые нацелены на то, чтобы выпускать конкурентоспособную продукцию, технику, которая востребована сегодня практически во всем мире. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

В чем сила? В людях, в умениях, в трудовых коллективах, в династиях, в многолетнем опыте. Какие-то вещи мы видим сразу уже в результате многолетнего опыта. Ну, а также в техническом оснащении, техперевооружении, в инновационном опыте нашем. Сергей Жилич, заместитель гендиректора ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" - директор по качеству

Сложные 90-е и решение Первого

В 90-х, увы, было не до разработок. Развал Союза привел к развалу и на заводе. МАЗа могло и не быть, если бы не волевое решение первого Президента Беларуси.

Как БелАЗ, как мотовелозавод, который сегодня кувыркается, наверное, еще хуже, чем МАЗ и прочие. Это лицо нашей страны. Мы ни в коем случае не можем и не имеем права угробить эти предприятия. Поэтому отвечаю для скептиков и тех, кто сегодня не верит в это. МАЗу быть, быть всегда. И при мне, и после меня. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Сегодня модельный ряд грузовиков МАЗ - это 600 образцов, включающих в себя около 3 тыс. модификаций тягачей, бортовых автомобилей, самосвалов, лесовозов, шасси. Кто-то из зрителей подметит, мол, до парада ведь тоже вез МАЗ. Пассажирская техника автозавода - это 15 моделей и 30 модификаций на их базе.

Есть спрос на туристические автобусы, представлен туристический автобус у нас здесь. Это третье поколение МАЗ-350. Есть спрос на электробусы, над которыми мы тоже работаем, ведем доработку. Сейчас в этом году у нас был осуществлен пилотный проект по поставке электробусов в Жодино и замены дизельных автобусов на электробусы. ОлегСмолянко,замначальникауправленияОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ"





Космический МАЗ-X

А эту модель прозвали космической - МАЗ-X с гибридной силовой установкой. "Тягач будущего" презентовали на выставке "Белагро-2024" в июне.

Он может ехать только на электрической тяге, он обладает достаточно большим запасом хода - около 3000 км. И большая вынесенная вперед кабина – это максимальный комфорт для водителя. Он больше, чем у любого другого европейского производителя на полтора метра. То есть, скажем так, это кабина, в которой мы сделали зонирование. Это зона, где водитель управляет, зона, где обитают кухонный и мультимедийный блоки. НиколайЛакотко,заместительглавногоконструктораОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ"

Грузовые автомобили, автобусы, троллейбусы, седельные тягачи и специальная техника. Все это создано руками талантливых белорусов. И все это восьмой десяток лет служит людям.

По случаю 80-летия МАЗ выпустил юбилейную линейку. Символично - это 80 единиц техники. Что примечательно, вся партия уже реализована. В целом этот год складывается для завода неплохо. Растут объемы производства, расширяется география поставок.

Новый завод по производству пассажирского транспорта появится в 2025 году