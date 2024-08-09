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80-летний юбилей МАЗ отмечает масштабно и ярко - в Минске состоялся парад автотехники
Суверенитет страны и в сильной промышленности. Мы не дали приватизировать и разворовать наши предприятия, которыми сегодня все гордимся. Крупнейший машиностроительный флагман страны подводит итоги, отмечая юбилей.
МАЗу - 80! От легендарных самосвалов и тягачей до новейших суперсовременных лайнеров. Это путь нашего МАЗа.
За машиностроительную историю произведено более 2 млн 300 тыс. единиц техники. Среди первых автомобилей - легендарный МАЗ-200. Сегодня мы представляем рынку абсолютно уникальный гибридный тягач. Всего же выпускаем более 150 моделей машин.
О больших достижениях говорят цифры. В планах на этот год - произвести 13 735 единиц автотехники. Т.е. увеличить производство более чем на 2 тыс. по сравнению с прошлым годом. Результаты за первое полугодие - увеличение объема производства на 1 088 единиц техники по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Рост предложения, естественно, обусловлен ростом спроса на рынке. География нашего экспорта насчитывает более 40 государств. МАЗ поставляет технику в страны СНГ, Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки. Объемы экспорта растут как в натуральном, так и стоимостном выражении. Недавно заключили большой контракт в Никарагуа. Там наша техника пользуется большим спросом.
Факт
Более 40 государств СНГ, Юго-Восточная Азия, Африка, Южная Америка
Ставим и новые рекорды. За первое полугодие 2024-го МАЗ продал 830 единиц пассажирского транспорта. Это на 10 больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. И на сегодня это самый высокий показатель за всю историю завода.
Факт
Экспорт пассажирской техники: 1 квартал 2024 года - 830 единиц
Со значимой датой коллектив предприятия поздравил Президент. Как отметил глава государства:
"МАЗ - завод-легенда. Основанный в 40-х годах XX столетия - прославленный в кинофильмах - он был и остается одним из самых масштабных и востребованных проектов сначала в советском, а сейчас и в белорусском машиностроении. Ежедневно с конвейера сходят десятки единиц грузовой, пассажирской, прицепной и коммунальной техники, которую покупают более чем в 40 странах. Ваши могучие автомобили участвуют в грандиозных стройках, побеждают на сложнейших трассах ралли "Дакар" и "Шелковый путь". Предприятие стало родным домом для многочисленных трудовых династий, хранящих славные традиции и передающих их молодому поколению", говорится в поздравлении.
Это был словно передвижной музей под открытым небом. Были и первые модели, как, например, МАЗ-205, и последние разработки вроде "тягача будущего". А еще выставка, фуд-корт, фейерверк.
Как все начиналось? И почему предприятия могло и не быть? Илона Волынец о пути длиною в 80 лет.
Легендарный МАЗ-205. Именно с этой модели началось массовое производство грузовиков на Минском автозаводе. Его по праву можно назвать одним из самых популярных самосвалов в 50-60 годы. Поставлялся он в 4 десятка стран. Логично, что как раз этот образец сегодня открывал праздничный парад.
МАЗу - 80! Вся история в одном параде
Зрители не скрывали эмоций, когда еще можно увидеть такие уникальные образцы техники.
В начале 60-х на заводе появилась своя конструкторская база. Благодаря ей впервые в Советском Союзе создали принципиально новое прогрессивное поколение автотехники МАЗ-500. Для понимания, это машины с опрокидывающейся кабиной над двигателем. Инженерная мысль МАЗа на несколько десятилетий опережала производственные возможности. Грузовики следующих моделей производили фурор в Европе, где задавались вопросом: откуда русские взяли такой прототип?
Техника МАЗ востребована практически во всем мире
Сегодня это огромное количество техники, которая выпускается, это замечательный коллектив. 21 тыс. работающих в холдинге. Это дорогого стоит. Самое главное, что здесь есть великолепные традиции. Здесь замечательный коллектив единомышленников, которые нацелены на то, чтобы выпускать конкурентоспособную продукцию, технику, которая востребована сегодня практически во всем мире.
В чем сила? В людях, в умениях, в трудовых коллективах, в династиях, в многолетнем опыте. Какие-то вещи мы видим сразу уже в результате многолетнего опыта. Ну, а также в техническом оснащении, техперевооружении, в инновационном опыте нашем.
Сложные 90-е и решение Первого
В 90-х, увы, было не до разработок. Развал Союза привел к развалу и на заводе. МАЗа могло и не быть, если бы не волевое решение первого Президента Беларуси.
Как БелАЗ, как мотовелозавод, который сегодня кувыркается, наверное, еще хуже, чем МАЗ и прочие. Это лицо нашей страны. Мы ни в коем случае не можем и не имеем права угробить эти предприятия. Поэтому отвечаю для скептиков и тех, кто сегодня не верит в это. МАЗу быть, быть всегда. И при мне, и после меня.
Сегодня модельный ряд грузовиков МАЗ - это 600 образцов, включающих в себя около 3 тыс. модификаций тягачей, бортовых автомобилей, самосвалов, лесовозов, шасси. Кто-то из зрителей подметит, мол, до парада ведь тоже вез МАЗ. Пассажирская техника автозавода - это 15 моделей и 30 модификаций на их базе.
Есть спрос на туристические автобусы, представлен туристический автобус у нас здесь. Это третье поколение МАЗ-350. Есть спрос на электробусы, над которыми мы тоже работаем, ведем доработку. Сейчас в этом году у нас был осуществлен пилотный проект по поставке электробусов в Жодино и замены дизельных автобусов на электробусы.
Космический МАЗ-X
А эту модель прозвали космической - МАЗ-X с гибридной силовой установкой. "Тягач будущего" презентовали на выставке "Белагро-2024" в июне.
Он может ехать только на электрической тяге, он обладает достаточно большим запасом хода - около 3000 км. И большая вынесенная вперед кабина – это максимальный комфорт для водителя. Он больше, чем у любого другого европейского производителя на полтора метра. То есть, скажем так, это кабина, в которой мы сделали зонирование. Это зона, где водитель управляет, зона, где обитают кухонный и мультимедийный блоки.
Грузовые автомобили, автобусы, троллейбусы, седельные тягачи и специальная техника. Все это создано руками талантливых белорусов. И все это восьмой десяток лет служит людям.
По случаю 80-летия МАЗ выпустил юбилейную линейку. Символично - это 80 единиц техники. Что примечательно, вся партия уже реализована. В целом этот год складывается для завода неплохо. Растут объемы производства, расширяется география поставок.
Новый завод по производству пассажирского транспорта появится в 2025 году
Расширяет флагман машиностроения и собственные границы. МАЗ строит новый завод по производству пассажирского транспорта, запуск запланирован на 2025 год.
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