"80 реликвий Великой Отечественной войны": Могилевский краеведческий музей представил выставку, посвященную освобождению Беларуси

Каска была найдена в 2016 году в Быховском районе во время поисковых работ. В подшлемнике этой каски обнаружили иконку. Эта выставка заставляет в очередной раз задуматься, что же нужно для того, чтобы подобные трагедии никогда больше не повторялись.

Александра Буракова, замдиректора Могилевского областного краеведческого музея имени Е. Р. Романова