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"80 реликвий Великой Отечественной войны": Могилевский краеведческий музей представил выставку, посвященную освобождению Беларуси
Могилевский областной краеведческий музей имени Романова подготовил выставку, посвященную освобождению Беларуси. В экспозицию "80 реликвий Великой Отечественной войны" вошли несколько десятков экспонатов, переданных районными музеями. Они провели конкурс на самый важный раритет, рассказывающий о судьбе воинов. Представлены личные вещи красноармейцев и партизан, документы, награды.
Каска была найдена в 2016 году в Быховском районе во время поисковых работ. В подшлемнике этой каски обнаружили иконку. Эта выставка заставляет в очередной раз задуматься, что же нужно для того, чтобы подобные трагедии никогда больше не повторялись.
Выставку смогут увидеть не только жители региона - вместе с участниками международного молодежного патриотического проекта "Дорогами памяти и славы" она отправится в большое путешествие. Экспозиция будет представлена в том числе в Курской и Брянской областях России.
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