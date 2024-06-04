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"80 реликвий Великой Отечественной войны": Могилевский краеведческий музей представил выставку, посвященную освобождению Беларуси

Могилевский областной краеведческий музей имени Романова подготовил выставку, посвященную освобождению Беларуси. В экспозицию "80 реликвий Великой Отечественной войны" вошли несколько десятков экспонатов, переданных районными музеями. Они провели конкурс на самый важный раритет, рассказывающий о судьбе воинов. Представлены личные вещи красноармейцев и партизан, документы, награды.


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Каска была найдена в 2016 году в Быховском районе во время поисковых работ. В подшлемнике этой каски обнаружили иконку. Эта выставка заставляет в очередной раз задуматься, что же нужно для того, чтобы подобные трагедии никогда больше не повторялись.
Александра Буракова, замдиректора Могилевского областного краеведческого музея имени Е. Р. Романова

Выставку смогут увидеть не только жители региона - вместе с участниками международного молодежного патриотического проекта "Дорогами памяти и славы" она отправится в большое путешествие. Экспозиция будет представлена в том числе в Курской и Брянской областях России.

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