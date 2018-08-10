80% школ и гимназий столицы получили паспорта готовности к новому учебному году

В каждом районе города созданы специальные комиссии. Специалисты во время объездов оценивают уровень подготовки учреждений образования. Проверки продлятся до 15 августа. Подробнее - Наталья Кузьмицкая.

В коридорах пока не слышно детских голосов, однако уже скоро здесь закипит жизнь. В кабинетах осталось расставить мебель, подключить технику - в остальном новая четырехэтажная школа готова принять своих первых учеников.

В современном учебном комплексе предусмотрены разновозрастные классы, лингафонные кабинеты, уютные актовый и конференц-залы. Есть большая спортивная база, которая включает теннисные корты, баскетбольную и футбольную площадки, что позволит проводить занимательные подвижные уроки как под крышей, так и на свежем воздухе.

Школа пока не будет иметь определенного профиля. Однако в планах директора взять курс на открытие научных и спортивных талантов у учеников.

Ко Дню знаний не в таких масштабах, но не менее активно, готовятся во всех учреждениях образования города. Средняя школа 121 паспорт готовности получила одной из первых в районе. К новому учебному году закупили новую мебель для столовой, обновили кабинеты. Ежегодно здесь стремятся удивить учеников, чтобы им интересно было возвращаться после летних каникул.

В этом году получить паспорта готовности должны 178 школ и 50 гимназий. На 80% эта работа завершена.