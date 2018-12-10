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80 журналистов из разных регионов России завтра прибудут в Беларусь
Беларусь готовится принять большой десант российских журналистов. Десятки вопросов и, как правило, исчерпывающие ответы. Как делают белорусскую молочку? Где производят скоростные электрички "Штадлер-Минск"? И какие новые театральные постановки готовят белорусские режиссеры? Для многих пресс-тур в нашу страну не впервые. Ежегодные встречи уже стали доброй традицией. На этот раз ждем около 80 человек. Это блогеры, телерепортеры, представители печатных СМИ практически из всех регионов России. Сегодня, накануне отъезда в Минск, их пригласили в диппредставительство нашей страны в Москве, чтобы рассказать об истории дипломатических отношений двух стран, познакомить с культурным и деловым центром, обменяться мнениями.
Пресс-тур российских журналистов в Беларусьпроводится уже в четырнадцатый раз. Программа всегда насыщенная. Занесколько дней участники побывают набелорусских предприятиях, заводах, в агрогородках,на спортивных и культурных объектах. Всеувиденное затем отразиться в газетных статьях, на интернет-порталах, втелерепортажах.
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