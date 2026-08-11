81 год на страже воздушных границ: как отряд погранконтроля "Минск" распознает нарушителей

Краткий пересказ от ИИ

Нелегальные путешественники не упускают возможности воспользоваться маршрутом через воздушные рубежи Беларуси. С начала года через Национальный аэропорт 7 человек пытались пересечь границу по поддельным документам.

Все нарушители - так называемые транзитные. Конечной точкой их нелегального путешествия должны были стать страны Евросоюза. 81 год сотрудники отряда погранконтроля "Минск" пресекают попытки нелегального въезда и выезда из страны.

Гостеприимство без границ

"Наш рабочий день начинается задолго до того, как первый пассажир пришел на линию пограничного контроля", - рассказывает старший контролер отделения погранконтроля отдела пограничного контроля "Минск" Виктория Акулич.

Анализ оперативной информации, распоряжений от руководителя и профессиональный тест, без прохождения которого не будет допуска к смене. И только потом - работа с пассажирами. За день через контролера проходит около сотни человек.

Среди пассажиров нетрудно выделить тех, кто летит впервые. Но опытный взгляд пограничников отличает предполетный мандраж от нервозного состояния тех, у кого не все в порядке с документами. Нарушители, как правило, сосредоточены не на том, что происходит вокруг, а на действиях контролеров.

Подозрительных пассажиров замечают еще до проверки документов

Обхитрить белорусских пограничников надеялся иностранец, прилетевший в мае рейсом из Дубая через Ташкент. При прохождении паспортного контроля пассажир предъявил паспорт гражданина Бангладеш - белорусская виза в нем вызвала сомнения. Спецпроверка подтвердила: защитные элементы подделаны на обычном принтере. Буквально через несколько дней в аэропорту с фальшивым паспортом попался иностранец, прилетевший из Стамбула.

Пограничники признаются, на деле нарушителей замечают еще до проверки документов.

Виктория Акулич, старший контролер отделения погранконтроля отдела пограничного контроля "Минск":

"Контролер может визуально осматривать очередь. То есть человек может нервничать, может как-то беспокойно вести себя. И при оформлении уже контролер начинает опрос более детально".

Нечестные путешественники могут прибегнуть к уловкам

Для отвлечения внимания контролера нечестные путешественники могут прибегнуть к уловкам, порой даже циничным.

Виктория Акулич, старший контролер отделения погранконтроля отдела пограничного контроля "Минск":

"Были такие пассажиры, которые пытались отвлечь внимание. Одна женщина шла с несовершеннолетним ребенком и пыталась пощипывать ребенка. Такое есть. Как правило, все нарушители нервничают, по мимике, по их действиям сразу понятно, что что-то не так".

Пассажиры-нелегалы летают через Беларусь в третьи страны

К слову, последний день весны в этом году оказался насыщен на задержания в аэропорту - но это, говорят специалисты, стечение обстоятельств. Чаще нелегалы пытаются пересечь наши воздушные рубежи в декабре-январе. Нередко ловят за руку находящихся в розыске. Беларусь, как правило, выбирают в качестве транзитной страны. Дальнейшее направление нелегального путешествия может разниться.

Даниил Кизюкевич, начальник отделения погранконтроля отдела пограничного контроля "Минск":

"Как правило, это граждане, которые прибыли из Российской Федерации и вылетают в любую страну. Это может быть и Азербайджан, и Узбекистан, и Дубай. Это все направления, которые у нас в аэропорту есть. Нарушитель может абсолютно в любую страну лететь".

Техника в помощь в распознавании проблемных пассажиров

Чтобы понять реальный умысел путешественника, могут задать наводящие вопросы. Провернуть уловку ради корыстной цели вряд ли получится. Ведь на стороне закона и умная техника. Тандем - вполне рабочий.

Даниил Кизюкевич, начальник отделения погранконтроля отдела пограничного контроля "Минск":

"У нас есть автоматизированная система распознавания лиц, которая помогает контролеру в случае чего выявить нарушителя. Основная проблема - это неосведомленность лиц, пересекающих границу, о нормах законодательства, которые необходимо соблюдать, потому что очень многие говорят, что их не предупредили. Это касается иностранцев и белорусов в равной степени".

Неучтенные нюансы при планировании поездки могут создать проблемы

Большая часть пассажиров, отмечают пограничники, - все же добросовестные. Есть некоторые нюансы, которые люди забывают учитывать при планировании своей поездки. Например, отсутствуют подписи в документах или нет при себе бумаг, разрешающих выезд детям. Сейчас нередки случаи, когда люди, имея гражданство другой страны и долго проживая за рубежом, предъявляют иностранный паспорт - такие ситуации требуют разбирательств, но, как правило, не отнимают много времени и заканчиваются в пользу пассажира.

Даниил Кизюкевич, начальник отделения погранконтроля отдела пограничного контроля "Минск":

"Мы в системе видим, что у человека есть гражданство либо Республики Беларусь, либо Российской Федерации. Происходит беседа с человеком, мы объясняем, почему и на основании чего это все делается, и, в принципе, отпускаем".

Беларусь остается открытой страной, появляются новые рейсы, связывающие нас с новыми городами и странами. Из последних новых направлений, например, Душанбе - Минск. Как бы не менялся поток, принять гостей в главной воздушной гавани страны, не создавая помех добросовестным путешественникам, но не давая шанс нарушителям, всегда готовы специалисты самого большого подразделения отряда пограничного контроля "Минск" - меньшее по численности есть в аэропорту в Могилеве.