82,2 % белорусов довольны своим материальным положением - результаты социсследования

10 сентября Институт социологии Национальной академии наук презентует результаты комплексного республиканского социологического исследования. Заказчиком выступил Белорусский институт стратегических исследований.

Первая часть исследования посвящена социально-экономическому развитию, общественно-политическим и резонансным темам, которые волнуют белорусское общество. В опросе приняли участие 2 тыс. респондентов из всех регионов Беларуси разных возрастов.

Как отмечают организаторы, это не просто статистика от Белстата - важно понимать, чем живут сегодня белорусы, как они оценивают свое материальное положение, достаток, место работы, окружение и город. Для этого были созданы анкеты на несколько десятков страниц, на вопросы которых отвечали граждане.

Большинство опрошенных - горожане (80 %), остальные - сельские жители. В опросе приняли участие преимущественно женщины - 55 %. Более 50 % респондентов - экономически активное население, люди среднего возраста, которые работают, повышают квалификацию, получают образование и создают семьи. В целом они могут оценить, как менялась их жизнь за последние пять лет. У 75 % участников есть семьи.

В Белорусском институте стратегических исследований отметили, что для принятия новых законодательных актов и инициатив, корректировки правовой базы необходимо знать, чем живет сегодня общество, поэтому это исследование очень важно.

Виталий Пунченко, замдиректора Белорусского института стратегических исследований:

"Я назову лишь некоторые тренды, заслуживающие внимания, по результатам такой аналитической обработки. Первое - экономические настроения умеренно оптимистичны: граждане признают и ценят результаты социальной политики государства. При всех нюансах оценивают свое материальное положение и уровень развития страны как достаточно приемлемый. Примечательно, что жители села ценят материальное благополучие своих семей немного выше, чем жители Минска. Второй тренд - рациональное трудолюбие. Граждане ценят свое рабочее место, готовы много и напряженно работать, но если будут видеть измеримый результат, достойный заработок, профессиональную самореализацию. При этом присутствует значительная часть людей, в том числе молодежь, которая ценит свое свободное время и комфорт. Третье, финансовая рачительность и бережливость: белорусы рационально распределяют свои доходы, считают деньги. Треть респондентов используют возможности рассрочки или кредита, примерно столько же делают наличные накопления в белорусских рублях. Исследование зафиксировало существенную разницу в предпочтениях валюты для накопления в пользу белорусского рубля. Четвертое, формула жизненных ценностей белорусов - здоровье, семья, достаток, душевный комфорт, любовь и согласие".

Сохраняется курс на урбанизацию: многие стремятся в города, где больше возможностей, мест работы и учебы. Этот тренд остается актуальным.

Сегодня немногие люди становятся многодетными, но такие установки в белорусском обществе все же есть. Немало семей, которые готовы в будущем иметь трое и больше детей.

Самое главное, что отмечают белорусы, - они любят и гордятся своей страной. Если и едут за границу, то в основном в туристические поездки или на временную работу по приглашению.

Большой блок исследования посвящен экономическому положению. Первый вопрос, который задали белорусам: как вы оцениваете за последние пять лет материальное положение свое и своей семьи?

Алексей Авдонин, председатель правления белорусского общества "Знание":

"82,2 % опрошенных довольны своим экономическим положением. Это говорит о том, что та политика государства, которая проводится на протяжении трех десятилетий, всегда ориентирована на повышение благосостояния. Наш Президент всегда говорит, что основная деятельность и госаппарата, и государства должна быть ориентирована на повышение благосостояния. Как результат, мы видим эти данные непосредственно сейчас на социсследовании. Те программы, которые принимаются на Всебелорусском народном собрании по социально-экономическому развитию нашей страны на каждую пятилетку, дают свои результаты. Наше население верит в будущее, осознает стабильность этого будущего, нет диспропорций, неуверенностей".

Белорусы активно интересуются и знают, сколько стоят товары в магазинах. Более 80 % ответили, что знают цены. Немаловажный вопрос - что они могут себе позволить на свою зарплату. 93 % ответили, что могут позволить себе все необходимое, тогда как пять лет назад так утвердительно отвечали только 79,5 % респондентов. О возможности крупных покупок утвердительно заявили 80 % 0 пять лет назад таких было только 50 %.

Такое материальное положение характеризует рост, благосостояние и устойчивость развития. Белорусы активно покупают дома и квартиры: 10 % жителей страны утверждают, что могли увеличить свои квадратные метры, построить дом или купить квартиру. Пять лет назад так отвечали только 3 % респондентов.