Город помнит этот день. Ровно 82 года назад Брест был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

Враг превратил Брест в мощный укрепрайон с дотами, минными полями и фортами, однако советские войска сломали оборону умелым маневром и решительной атакой.

Освобождение Бреста стало важнейшим этапом на пути к полному изгнанию врага с белорусской земли.

Москва салютовала освободителям 20 залпами из 224 орудий, а Брестская крепость стала символом мужества и навсегда вошла в историю как "Крепость-герой". Память о подвиге живет и сегодня.