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84 тысячи абитуриентов приняли участие в сдаче ЦТ
84 тысячи абитуриентов приняли участие в сдаче централизованного тестирования этим летом. Таким образом основной этап завершен. А для тех, кто по уважительной причине не смог прийти в назначенные дни, есть три резервные даты - 6, 8 и 10 июля.
Отметила специальная комиссия и снижение нарушений среди абитуриентов. В этом году только 16 человек были отстранены от сдачи тестирования. Это в два раза меньше, нежели в прошлом.
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