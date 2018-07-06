84 тысячи абитуриентов приняли участие в сдаче ЦТ

84 тысячи абитуриентов приняли участие в сдаче централизованного тестирования этим летом. Таким образом основной этап завершен. А для тех, кто по уважительной причине не смог прийти в назначенные дни, есть три резервные даты - 6, 8 и 10 июля.

Отметила специальная комиссия и снижение нарушений среди абитуриентов. В этом году только 16 человек были отстранены от сдачи тестирования. Это в два раза меньше, нежели в прошлом.