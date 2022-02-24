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851 участок для голосования работает в Брестской области, 27 февраля их станет на 32 больше
В Бресте особенно активно люди шли на участок для голосования № 6. Он расположен в одной из старейших школ города в микрорайоне Речица. Всего в списках 2 637 человек. И среди них немало тех, кто участвует в голосовании впервые. Для молодых парней и девушек, которым уже исполнилось 18, подготовили поздравления и подарки. Прежде чем попасть на участок, важно сделать свой внутренний выбор. Разобраться в том, какие изменения и дополнения предлагается внести в Основной закон страны, можно на Национальном правовом портале. Кроме этого, абсолютно на всех участках для голосования есть два документа: действующая Конституция и новый проект.
Проголосовало почти 7 % на участке. Люди идут очень активно. Достаточно много молодежи, что можно отметить. Зарегистрировано у нас 11 наблюдателей. От граждан есть, от коллективов трудовых. Всегда присутствуют.
Всего в Брестской области работает 851 участок. В воскресенье их станет на 32 больше. Дополнительные места для голосования откроются в больницах, санаториях и других учреждениях.
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