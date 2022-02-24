851 участок для голосования работает в Брестской области, 27 февраля их станет на 32 больше

В Бресте особенно активно люди шли на участок для голосования № 6. Он расположен в одной из старейших школ города в микрорайоне Речица. Всего в списках 2 637 человек. И среди них немало тех, кто участвует в голосовании впервые. Для молодых парней и девушек, которым уже исполнилось 18, подготовили поздравления и подарки. Прежде чем попасть на участок, важно сделать свой внутренний выбор. Разобраться в том, какие изменения и дополнения предлагается внести в Основной закон страны, можно на Национальном правовом портале. Кроме этого, абсолютно на всех участках для голосования есть два документа: действующая Конституция и новый проект.