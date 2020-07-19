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85-летие сегодня отмечает Василий Ливанов
Актер, сценарист, писатель, кинорежиссер, художник-мультипликатор. Для многих зрителей он - лучший в истории кино Шерлок Холмс. Его неподражаемый голос знают многие поколения с детства. Карлсон, Громозека, Удав из "38 попугаев", Дядюшка Ау. Ливанов озвучил 70 мультфильмов, сыграл 37 ролей в кино, стал режиссером двух фильмов и написал сценарии к 15 картинам. В последнее время Василий Ливанов практически не снимается в кино. Он занят работой над документальными проектами. С юбилеем народного артиста России поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
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