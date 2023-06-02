85 супербыстрых зарядных комплексов для электрокаров установят до конца 2030 года

В Беларуси до конца 2030 года будут установлены 85 супербыстрых зарядных комплексов для электромобилей. Об этом сообщил заместитель генерального директора по строительству и общим вопросам РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" Андрей Котик набрифинге"Электромобили: мировые тренды и тенденции развития внутреннего рынка" в пресс-центре БЕЛТА.

"До 2025 года супербыстрые комплексы появятся во всех областных городах и на трассе М1. До конца 2030 года по всей стране будут установлены 85 супербыстрых зарядных комплексов. Общая мощность - 600 МВт", - сказал Андрей Котик.