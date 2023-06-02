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85 супербыстрых зарядных комплексов для электрокаров установят до конца 2030 года
В Беларуси до конца 2030 года будут установлены 85 супербыстрых зарядных комплексов для электромобилей. Об этом сообщил заместитель генерального директора по строительству и общим вопросам РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" Андрей Котик набрифинге"Электромобили: мировые тренды и тенденции развития внутреннего рынка" в пресс-центре БЕЛТА.
"До 2025 года супербыстрые комплексы появятся во всех областных городах и на трассе М1. До конца 2030 года по всей стране будут установлены 85 супербыстрых зарядных комплексов. Общая мощность - 600 МВт", - сказал Андрей Котик.
По его словам, буквально две недели назад зарядная инфраструктура Беларуси была признана лидером на международном экологическом конкурсе "Зеленая Евразия" среди стран ЕАЭС. "Наиболее выделяющимся проектом стал наш супербыстрый зарядный комплекс. Именно на нем мы реализовали все современные тренды в технологии электромобилей. Это и система накопления электрической энергии, и пантограф для рейсового электробуса, также есть возможность электрокару зарядиться за 10 минут на 300 км", - рассказал заместитель гендиректора.
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