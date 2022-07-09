86 лет на страже дорог. Работники Госавтоинспекции Беларуси отметили профессиональный праздник

Они всегда там, где нужна помощь, даже когда ее не ожидают. Профессиональный праздник отметили работники Госавтоинспекции. Подразделению МВД – 86.

Любое нарушение лучше предупредить, чем потом виновников наказывать. По такому принципу работает инспектор ГАИ Максим Беньковский. Для себя взял за правило: быть доброжелательным и на работу выходить только с улыбкой. Репортаж Виктории Радевич.

На этот раз водитель "ниссана" отделался только предупреждением - ранее привлечений за непройденный техосмотр не было. Попадется еще раз, тогда в биографии пенсионера появится протокол.

Нарушение лучше предупредить, чем потом карать деньгами виновников, говорит сотрудник отдела ГАИ Московского района белорусской столицы Максим Беньковский. За время работы, признается, научился отличать злостных нарушителей от тех, кто ненамеренно ошибся, но вину признал и готов исправиться.

Если брать все ДТП в учет, которые происходят у нас за смену, то в основном это несоблюдение дистанции, когда один въезжает в другого, и перестроение. Водители в зеркала у нас особо смотреть не любят, из-за невнимательности, бывает, машина попадает в "мертвую зону", и при перестроении случаются ДТП. Максим Беньковский, инспектор ДПС ОГАИ Московского РУВД г. Минска

В профессии инспектора ДПС Максим чуть более года. Но с внутренней структурой МВД познакомился значительно раньше. До перехода в ГАИ 6 лет работал в группе задержания Департамента охраны.

Заступаем на службу в 7 утра. Сначала инструктаж, рассказывают обо всех последних происшествиях, которые случились в Минске и в стране. Выходим на маршрут патрулирования и объезжаем все проблемные участки дороги. Максим Беньковский, инспектор ДПС ОГАИ Московского РУВД г. Минска

Например, один из них - новая развязка улиц Домашевской и Московской. Едва по транспортной артерии поехал поток машин (а открытие состоялось 3 июля), аварии происходят одна за другой. Только за вечер первого рабочего дня здесь произошло 4 ДТП, а это, отмечают в ГАИ, тревожный и серьезный показатель.

Водители игнорируют знак, что движение только прямо и направо. Двигаясь по улице Домашевской, поворачивают налево, в сторону площади Мясникова. Пути водителей, которые двигаются по улице Толстого в сторону Домашевской, пересекаются, и, соответственно, происходят ДТП. Аварии несерьезные, никто не пострадал.

В этом случае сотрудники дорожной милиции рассчитывают на внимательность самих водителей. Но если нарушитель попал в поле зрения экипажа ГАИ, на первый раз вынесут предупреждение. За повторный проступок водитель заплатит штраф – 0,5 базовой величины (сейчас это 16 рублей).

Что касается ситуации на дороге в Минске, сейчас количество выявленных нарушений растет. При этом, отмечают в ГАИ, число аварий с пострадавшими и погибшими заметно уменьшается. Большой проблемой на дороге остается невнимательность самих участников дорожного движения и низкая культура вождения.

Сотрудники Госавтоинспекции - люди особого "сплава", для которых нет невыполнимых задач. Это отметил министр внутренних дел Иван Кубраков на торжественном мероприятии по случаю профессионального праздника. Стражи дорог не раз доказывали, что они способны справиться с любыми задачами. И за особые заслуги удостоены особых наград.