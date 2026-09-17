87 лет воссоединению Беларуси: как подпольщики готовились к событиям осени 1939 года

Ровно 87 лет назад начался освободительный поход Красной армии, который воссоединил Западную и Восточную Беларусь. Этот исторический финал ковался годами в глубоком подполье. Расскажем, в каких условиях зарождалось антипольское сопротивление и какая расплата за это следовала.

В межвоенной Польше действовало большое количество политических сил, но белорусскую повестку громче других продвигала Компартия Западной Беларуси. Все началось еще в 1918 году с Коммунистической партии Польши. Она открыто разделяла взгляды большевиков, а во время советско-польской войны решительно выступила против оккупации "кресов". В 1921 году деятельность партии оказалась под запретом. Но это вовсе не означало ликвидацию национальной идеи. В 1923-м структуру переименовали в КПЗБ. И с этого момента ее адресом становится подполье.

Анастасия Демьянович, научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны: "Когда только зародилась Коммунистическая партия Западной Беларуси, штаб располагался в Вильно. Но так как это происходило нелегально, его очень легко было разгромить, поэтому организовывается сразу несколько центров: Вильно, Белосток, Гродно, Слоним, Минск и Брест".

Ноябрь 1923 года. Брест. Первая партийная конференция. 12 делегатов собрались на явочной квартире Николая Панцевича. С улицы это выглядит как обычная вечеринка: играет музыка, танцуют люди. Но в один момент музыка затихает, а люди присаживаются к столу и начинают решать вопросы исторического значения.

Локации для явок подбирали по принципу "спрятать на самом видном месте". В списке были не только крестьянские хаты и комнаты студентов в общежитии, собирались в лесах, на опушках и даже кладбищах. Главное правило конспирации - никакой маскировки. Выделяться категорически запрещалось. Даже слишком чистая, свежепобеленная хата среди соседских построек тут же могла вызвать подозрение.

"Эти открытые пространства становились местом собрания огромного количества населения - не только коммунистов и комсомольцев, но и просто мирного населения. Речи подпольщиков вдохновляли людей на борьбу за собственные права и за собственную идентичность", - отметила Анастасия Демьянович.

Было у этого сопротивления и женское лицо. Бескомпромиссное, с нечеловеческой выдержкой. Одна из главных фигур этой истории - Вера Хоружая. Она фанатично просчитывала каждый шаг, постоянно меняла конспиративные квартиры и адреса.

Информацию шифровали. Например, невинное сообщение "уехать в эмиграцию" на языке подполья означало арест. Фраза "уехать за границу" была сигналом о гибели союзника - человека расстреляли в польской тюрьме. А будничное "написать маме" расшифровывалось, как необходимость составить речь для комсомольской ячейки. Именно эти шифры помогали передавать данные через почтовые каналы.

"Несмотря на всю конспирацию, с 1935 года было огромное количество провокаторов. Ведь Веру Захаровну сдал провокатор. По слухам, она была схвачена по доносу провокатора. Среди провокаторов был ее супруг", - рассказала сотрудник музея Анастасия Демьянович.

Вывесок на явочных квартирах не сохранилось - подпольщикам нужно было оставаться невидимыми. Но именно эта скрытая от глаз сеть удержала белорусскую повестку в межвоенный период, подготовив фундамент для осени 1939 года.