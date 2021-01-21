87 спасателей Минской области приняли присягу

87 сотрудников подразделений МЧС Минской области сегодня приняли торжественную присягу. Местом для мероприятия традиционно выбрали мемориал "Курган Славы". Некоторые из будущих спасателей уже успели пройти боевое крещение огнем в первые дни службы. С посвящением в "огненные бойцы" новое поколение поздравило руководство и ветераны.