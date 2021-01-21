3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
87 спасателей Минской области приняли присягу
87 сотрудников подразделений МЧС Минской области сегодня приняли торжественную присягу. Местом для мероприятия традиционно выбрали мемориал "Курган Славы". Некоторые из будущих спасателей уже успели пройти боевое крещение огнем в первые дни службы. С посвящением в "огненные бойцы" новое поколение поздравило руководство и ветераны.
Клятву на верность Родине в рядах спасателей сегодня давали и представительницы прекрасного пола. Завершилось торжество возложением цветов к мемориалу в дань памяти погибшим во время Великой Отечественной войны.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
Спешиваться или не спешиваться? Как общественные обсуждения повлияли на изменения ПДД
В Беларуси отмечают день чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД
"Место для жизни": Как жители Верхнедвинска делают свой райцентр привлекательнее?
Кто новые жертвы в конвейере смерти США - в проекте "По форме"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов