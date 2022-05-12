88 407 человек были уничтожены в Шталаге-337

Шталаг-337 был одним из крупнейших лагерей для военнопленных на оккупированной территории Советского Союза. Он состоял из основного лагеря - возле станции Лесной и нескольких филиалов. Был еще карантинный лагерь, который находился в лесу, всего в паре километров от основного.

Замначальника Института национальной безопасности Беларуси, доктор исторических наукГеннадий Краско рассказал, чтоШталаг являлся центральным звеном в этой системе. Условно говоря, в Шталаге находился офис, а его филиалы размещались в любых других городах, деревнях. Если мы говорим о Шталаге-337, то это Барановичи и Слуцк.

Точной даты создания Шталага-337 нет. У исследователей несколько близких по времени версий - август и сентябрь 1941 года. Но есть точная дата ликвидации - 19 января 1944 года. Этот лагерь от системы лагерей для военнопленных отличает то, что, начиная с 1943-го, здесь содержалось мирное население - старики, женщины и дети.

Смотрите фильмАгентства теленовостей и Комитета госбезопасности Беларуси

"Без срока давности. Украинская сотня" здесь

Бывшая малолетняя узница Шталага-337 Майя Матюхина вспоминает, что до станции их привезли в специальных вагонах, а потом им пришлось идти пешком в Березовку и в Шталаг.

Каждое из отделений функционировать начало в разное время. В Слуцке филиал Шталага-337 заработал в 1941-м. Инфраструктура для лагеря уже была - бывший советский военный городок 10-го артиллерийского полка. Рядом железнодорожная ветка - это с логистической точки зрения упрощало доставку пленных.