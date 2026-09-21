89,9 % белорусов чувствуют себя счастливыми: каковы главные итоги масштабного социсследования

В Минске представили вторую часть масштабного социсследования о белорусах, государстве, успехах и таких сокровенных вещах, как чувство счастья. И все эти цифры, пожалуй, самый честный результат теста на доверие. Не какие-то абстрактные рейтинги, а личный опыт конкретных людей, которых ровно столько, чтобы составить максимально полную картину, услышать дыхание политической системы. Общество, которое не задает себе таких вопросов, перестает понимать само себя. Как строить завтра, не зная, что люди думают сегодня? Именно такие вопросы и делают это социсследование не отчетом, а инструментом развития. Подробности смотрите в "Специальном репортаже".

"Выделил бы два момента. Один касается показателей эффективности государственной политики, которая находит свое выражение в позитивных оценках, которые дают граждане различным аспектам по различным вопросам, которые мы им задавали. В первую очередь, безусловно, это касается оценок различных направлений деятельности главы государства, доверие к правительству, доверие к иным органам госуправления, к местным органам власти. А второй аспект касается тех вопросов, которые люди считают для себя проблемными, которые вызывают у них неприятие, которые свидетельствуют о том, что есть те ресурсы, которые еще в недостаточной степени задействованы", - отметил директор Института социологии НАН Беларуси Николай Мысливец.

Начнем с ответа на важнейший для жизни любого общества вопрос - чувствуете ли вы себя в безопасности? В результате можно увидеть цифры, от которых становится спокойнее на душе. 91,1 % белорусов ответили "да", "нет" сказали всего 3,3 %. Чувство безопасности - базовая потребность. Без нее все остальное работает плохо. Как строить планы, растить детей, думать о будущем, если каждую минуту ждешь удара. И когда 9 из 10 говорят "здесь спокойно", это комплимент власти. Но вырастает он из реальной работы, борьбы с преступностью, битвы за справедливость.

А если речь заходит о конкретном месте, улицах, дворах, общественных пространствах, здесь показатель тоже высокий. 86,1 % чувствуют себя безопасно, нет - всего 6 %. То есть безопасность в Беларуси не привилегия, а норма повседневной жизни.

Однако одно дело чувствовать себя в безопасности и совсем другое - понимать, кто за эту безопасность отвечает. Здесь цифры говорят сами за себя: 90 % белорусов оценивают именно деятельность Президента по обеспечению безопасности внутри страны как успешную, это подавляющее большинство. Если люди каждый день чувствуют защищенность, при этом мир буквально лихорадит от конфликтов, это не случайное везение, а результат полномерной работы.

Теперь о доверии к силовым структурам. Человек доверяет не погонам, он доверяет, когда точно уверен, что если случится беда, государство его защитит. Это чувство можно только заслужить. И притом не однажды, а каждый день заново. Доверие к силовикам составляет 73,2 %. Порядок не возникает сам по себе, его всегда кто-то создает.

"Сегодня белорусы ценят безопасность, может быть, даже больше, чем какие-то другие аспекты. Потому что безопасность - это как некая база, которая дает возможность все остальное развивать, улучшать и так далее. Не будет безопасности - не будет ничего. Белорусы смотрят на то, что происходит в мире, разбираются в этом неплохо, благодаря нашим СМИ в том числе, благодаря тем разъяснениям, которые делает наш Президент. Белорусов сбить трудно, потому что они думают об истинных ценностях: жизнь, процветание. Это все возможно только в рамках суверенитета и безопасности, территориальной целостности. На самом деле нынешнее исследование и его результаты подтверждают ту простую вещь, что белорусский народ и наш Президент между собой связаны ментально, в первую очередь, у них общие цели, общие взгляды. И тут, я уверен, никому не удастся разорвать эту кровную связь", - заявил политолог Вадим Елфимов.

73,5 % белорусов оценивают деятельность Президента по сохранению стабильной социально-экономической ситуации как успешную. Люди оценивают не лозунги, а свой карман, холодильник и полки в магазинах. И когда 7 из 10 говорят "успешно", это полный мандат на продолжение курса.

Экономика - это очень важно. А что еще важнее? Мир. Без него не будет ни экономики, ни зарплат, ни магазинов, ни будущего. И именно поэтому оценка усилий Президента по сохранению мира выше, чем оценка усилий по экономике - 89,8 %. Не потому, что экономика плоха, а потому, что мир - это то, что делает экономику возможной. Беларусь за последние пять лет показала, что даже в условиях сильнейшего внешнего давления возможен рост.

Что значит доверие в контексте страны? Это нить, связывающая человека с государством. И ее качество определяет, будет ли человек чувствовать себя гражданином или просто жителем. Цифра о доверии белорусов Совету министров в 74,4 % говорит, что это экономический штаб с человеческим лицом. Это один из основных реализаторов государственной политики. Люди смотрят на него через призму своей жизни, жилье, медицина, ЖКХ.

Локально человек взаимодействует с государством в местных органах власти. Это тот самый человек за столом, к которому ты пришел со своей проблемой. Поэтому ожидания от нее очень высокие и конкретные. 65,3 % составляет доверие белорусов местным органам власти. Эта цифра высокая, хоть и ниже, чем у правительства. Конечно, есть очень определенные мнения, что где-то местная власть недорабатывает. Это честная оценка.

Однако цифра 78,2 % говорит, что проблемы белорусов решаются. То есть 8 из 10, говорят: "получил от чиновника то, за чем шел". Это не "спасибо за то, что вы есть", это "спасибо за то, что вы сделали". На практике получается живая работающая система, не идеальная, но та, в которой большинство тех, кто обратился, получают положительный для себя результат. Остается 21 % тех, кто не был услышан, и пока таких людей пятая часть, система примет сигнал к сведению. Путь к сердцу человека в Беларуси лежит через результат, через дело.

"Уровень доверия очень высок, порядка 70 %. Конкретно механизм формирования доверия к местным органам власти - это личный опыт гражданина, как правило. Когда человек идет со своей проблемой, со своим вопросом в исполком, и там его принимают, слышат, понимают его проблему, эту проблему стараются решить", - сказала аналитик Белорусского института стратегических исследований Светлана Алейникова.

Задавались и мировоззренческие вопросы, выяснилось, что люди по-разному думают о себе и своем отношении к стране и миру. На вопрос "кем вы ощущаете себя в первую очередь?" 81,7 % ответили "гражданином Беларуси", 11,8 % ответили "жителем своего города, села, поселка", "гражданином мира" себя ощущают 4,1 %, жителем СНГ - 1,2 %.

Что здесь важно? Да, любовь к стране начинается с дворика, улицы, города, но она растет и в суверенной, независимой, свободной, демократичной стране вырастает гордое ощущение себя гражданином. В данном случае в Беларуси это самодостаточность. Так отвечают и взрослые, и молодежь.

Трансляция традиционных ценностей, сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание дали результат. 81,2 % белорусов оценивают деятельность Президента по укреплению международного авторитета Беларуси как успешную. Наша страна действительно, что называется, звучит на международной арене, ее слышат, с ней считаются.

А теперь про счастье, его невозможно навязать. Страна может быть супербогатой и при этом быть номер один по суицидам. Как пример, Южная Корея, где люди выгорают на работе, учебе, деньги у них есть, а счастья нет.

89,8 % белорусов признались, они счастливы, но при этом среди знакомых и близких 51,5 % говорят, что счастливых и несчастливых примерно одинаково, 38,3 % говорили, что скорее больше счастливых. Почему вокруг себя счастливых видят меньше? Может потому, что человек склонен преуменьшать свое счастье, когда смотрит на других? Или потому, что не привыкли говорить о том, что нам хорошо.

Радоваться стеснительно? Вопрос для размышлений. Но белорусы определенно нация оптимистов. 74,7 % только так присматриваются к будущему. Почти три четверти смотрят в завтрашний день с надеждой.

Вот такой портрет страны, где 89,8 % счастливых, 74,7 % оптимистов, 81,7 % ощущают себя гражданами государства, в котором живут. Это не три разные цифры, это одна страна, которая состоялась как сообщество людей, чувствующих себя дома. Это большинство, которое готово помочь остальным найти дорогу к счастью.