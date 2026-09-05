898 лет истории и планы, которые меняют облик Гродно

Когда все под контролем, тогда и отдыхается душевнее. Гродно отмечает День города. Праздник объединил десятки тематических площадок, фестивали, выставки и концерты.

За праздничной атмосферой серьезные результаты и планы. Это развитие туризма и городской инфраструктуры, новые инвестпроекты и достижения АПК.

5 сентября Гродно празднует свой 898-й день рождения. Исторический центр города на один день превратился в большое праздничное пространство. День города - это не только повод вспомнить прошлое. Это возможность увидеть, каким Гродно стал сегодня: современным, комфортным для жизни и все более привлекательным для гостей.

Гродно развивается сразу в нескольких направлениях. В городе реализуются крупные инвестиционные проекты, меняется инфраструктура, появляются новые жилые кварталы. Город становится современнее, сохраняя главное, за что его знают далеко за пределами Беларуси, - историческую атмосферу.

Андрей Хмель, председатель Гродненского горисполкома:

"Путь к юбилею города Гродно мы начали уже давно. Сегодняшнее мероприятие – это мини-репетиция празднования 900-летия города. Мы еще раз говорим, что каждый гродненец почувствует этот праздник, этот юбилей. Мы дойдем до каждого где-то с благоустройством, где-то с цветами, где-то с дорогами, с благоустройством дворовых территорий, созданием парков, скверов, набережной, как мы и обещали".

Гродно остается одним из главных туристических центров страны. Архитектура, фестивали, гастрономические маршруты и безвизовый режим привлекают все больше гостей. Только с начала года Беларусь в рамках безвиза посетили около 165 тыс. иностранцев. Для приграничного Гродно это дополнительная возможность развивать гостиничный и ресторанный бизнес, сферу услуг и событийный туризм.

Евгения Чугай, менеджер по туризму агротуристического комплекса "Гарадзенскі маёнтак "Каробчыцы":

"Это новая культурно-историческая локация – наш старый город, который будет повторять облик города Гродно конца XIX – начала XX века. Если говорить про средний показатель в год, это примерно 100 тыс. посетителей. Мы ожидаем, что туристический поток будет увеличиваться на процентов 40-50".

Особое место - у агропромышленного комплекса. К концу августа аграрии области намолотили почти 1 800 000 тонн зерна вместе с рапсом, а средняя урожайность превысила 50 центнеров с гектара. Уже скоро эстафету аграрных достижений примут Кореличи, где пройдет областной праздник тружеников села "Дожинки-2026".

5 сентября достижения аграриев и науки можно было увидеть прямо в центре города на фестивале овощей "#СочноЯркоПолезно!".

Здесь представлены овощные культуры, новые технологии их выращивания, семена и разработки селекционеров. Посетители знакомились с коллекциями, которые еще недавно казались для наших широт экзотикой: арбузами, выращенными в белорусских условиях, десятками сортов томатов и другими культурами.

Елена Рогацевич, частный селекционер редких томатов:

"Насчитала порядка 40 стран у меня на сегодняшний день. Я каждый год высаживаю более 300 сортов новинок. Безумно люблю зеленоплодные томаты. Они имеют сладкий вкус с ароматом фрукта. Интересные сорта с антоцианом. Антоциан - это наша молодость, энергия, это вещество, которое защищает организм от раковых клеток".

В историческом центре города - десятки тематических площадок. Ремесла и национальные традиции, исторические интерактивы, спортивные и творческие активности - каждый мог выбрать свой маршрут и по-новому увидеть современный Гродно.

К вечеру праздничный ритм переместился на главные концертные площадки города. На площади Ленина продолжается программа "#ЛучшийГородЗемли". Завершится праздничный день фейерверком.