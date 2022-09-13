Ввез тремя партиями 8,5 кг наркотиков. С поличным в руки правоохранителей попался оптовый наркокурьер. Силовую поддержку оперативникам оказывали бойцы СОБРа. Спецназ остановил автомобиль, в котором находились 31-летний житель Любанского района и 31-летняя минчанка. Во время осмотра машины в рюкзаке подозреваемого обнаружили около 2,5 кг мефедрона. Таким образом бойцы наркоконтроля пресекли крупный канал поставки психотропов из России. Известно, что фигурант работал на виртуальный наркомаркет около двух месяцев и "дорос" до оптового курьера, занялся поставками в Беларусь. Крупные партии он делил на более мелкие и раскладывал по тайникам для розничных дилеров.