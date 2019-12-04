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8 декабря по маршруту Минск - Витебск начнут ходить новые скоростные дизель-поезда
Три новые межрегиональные линии бизнес-класса свяжут два города, на них поставят составы польского производства Pesa. Самый быстрый рейс между Витебском и Минском будет длиться ровно 3 часа (это на 30 минут быстрее скорого поезда), два других - 3 часа 13 минут и 3 часа 16 минут. Новые дизель-поезда способны вместить 290 пассажиров. 272 места второго класса и 18 мест первого класса. В вагонах будут кондиционеры и интернет.
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