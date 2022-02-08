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8 февраля в проекте "Это другое" - авторский взгляд на события в Украине

Украина продолжает процесс вооружения. Из США уже прибыло 8 военных самолетов с оружием, техникой и боеприпасами на борту. Но для чего такая гонка, если нападать никто не собирается, а для защиты подобного арсенала "занадто"?

Что задумала южная соседка со своими товарищами с Запада и все ли дело в защите собственных рубежей, или на ситуацию можно посмотреть иначе? Авторский взгляд на события сегодня вэфире сразу после "Панорамы".

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