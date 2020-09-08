8 фортепиано "Беларусь" доставили в Мозырьский музыкальный колледж к началу учебного года

Новые инструменты установили в каждом классе, где занимаются по этой специальности. Обновления материально-технической базы требовало время: несколько пианино уже вышли из строя. Новые прибыли из Минска, где находится предприятие. Столичная фабрика фортепиано выполняет госзаказ. Восстановить производство акустических пианино в стране - поручение главы государства. Редкие специалисты изготавливают уникальные инструменты по стоимости конвейерного производства, при этом сохраняя баланс между ценой и качеством национального бренда.



За прошлый год предприятие выпустило 669 инструментов, а за первое полугодие этого - уже почти полутысячи. Задача на следующую пятилетку - 2 500 экземпляров. Расчет из потребности в инструментах учреждений культуры и образования. Заглянем под крышку фортепиано № 1 в новой серии проекта "На контроле Президента" уже завтра после "Панорамы".



