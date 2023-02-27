8 и 9 лет колонии - в Минске суд вынес приговор курьерам телефонных аферистов

Суд в Минске сегодня вынес приговор в отношении курьеров телефонных аферистов. В крупном мошенничестве обвиняются двое белорусов и гражданка России.

По версии гособвинения, весной 2022 года участники преступной группы обзванивали пенсионеров под видом правоохранителей и рассказывали о выдуманных ДТП с участием родственников. Пожилых людей из столицы и Солигорска склоняли передать фигурантам деньги за непривлечение их родных к ответственности и для оказания медпомощи пострадавшим.

Во время расследования уголовного дела выяснилось, что всего за три дня работы курьеры оставили без накоплений 13 потерпевших, получив в общей сложности более 180 тыс. рублей.



Дарья Богуславская, государственный обвинитель:

Заранее распределив между собой роли и следуя указаниям иных участников преступного сообщества, они прибывали к месту жительства потерпевших под видом водителя либо курьера следователя и получали от них средства. Кроме того, обвиняемые подыскивали иных лиц на роль так называемых курьеров.

В частности, одна из обвиняемых отвечала за открытие на территории Беларуси банковских счетов и оформление к данным счетам банковских платежных карт, на которые переводились похищенные у потерпевших деньги. Далее через криптовалюту осуществлялись переводы этих средств за границу в адрес иных участников ОПГ, отметила гособвинитель.

Суд с обвинением согласился и приговорил двоих мужчин к 9 годам колонии усиленного режима, их пособницу из России - к 8 годам колонии общего режима. Им также предстоит оплатить крупные штрафы и возместить ущерб потерпевшим.