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8 и 9 лет колонии - в Минске суд вынес приговор курьерам телефонных аферистов
Суд в Минске сегодня вынес приговор в отношении курьеров телефонных аферистов. В крупном мошенничестве обвиняются двое белорусов и гражданка России.
По версии гособвинения, весной 2022 года участники преступной группы обзванивали пенсионеров под видом правоохранителей и рассказывали о выдуманных ДТП с участием родственников. Пожилых людей из столицы и Солигорска склоняли передать фигурантам деньги за непривлечение их родных к ответственности и для оказания медпомощи пострадавшим.
Во время расследования уголовного дела выяснилось, что всего за три дня работы курьеры оставили без накоплений 13 потерпевших, получив в общей сложности более 180 тыс. рублей.
Дарья Богуславская, государственный обвинитель:
Заранее распределив между собой роли и следуя указаниям иных участников преступного сообщества, они прибывали к месту жительства потерпевших под видом водителя либо курьера следователя и получали от них средства. Кроме того, обвиняемые подыскивали иных лиц на роль так называемых курьеров.
В частности, одна из обвиняемых отвечала за открытие на территории Беларуси банковских счетов и оформление к данным счетам банковских платежных карт, на которые переводились похищенные у потерпевших деньги. Далее через криптовалюту осуществлялись переводы этих средств за границу в адрес иных участников ОПГ, отметила гособвинитель.
Суд с обвинением согласился и приговорил двоих мужчин к 9 годам колонии усиленного режима, их пособницу из России - к 8 годам колонии общего режима. Им также предстоит оплатить крупные штрафы и возместить ущерб потерпевшим.
У сторон есть 10 дней, чтобы обжаловать или опротестовать решение суда.
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